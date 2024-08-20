李洋直播大跳「三振舞」！搞笑畫面流出　粉絲笑翻：你還是打羽球

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▲李洋在直播中被主持人要求跳近期火紅的三振舞，畫面中看起來肢體不協調，被粉絲笑稱：「像在舉啞鈴！」（圖／17LIVE Threads）

▲李洋認真看著主持人教學，不過動作看起來還是十分滑稽，畫面充滿喜感。（圖／17LIVE Threads）

黃金羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運勇奪金牌，光榮返台後話題不斷，昨（19）日李洋受邀至直播平台與粉絲相見歡，直播過程中因應主持人要求大跳最近火紅的「三振舞」，搞笑畫面曝光後引發討論，粉絲紛紛笑瘋直呼：「還是打羽球就好了！」羽球好手李洋昨（19）日晚間現身直播節目與粉絲分享比賽小故事，除了挑戰各種小遊戲，過程中還被主持人要求大跳近期最火的「三振舞」。從直播平台在Threads上釋出的影片可見，李洋非常認真地看著主持人教學，不過手腳不太協調的他，跳起來與李珠珢相差甚遠，畫面十分有喜感。貼文曝光後掀起熱議，粉絲笑稱：「李洋是在舉啞鈴健身吧」、「手腳怎麼有點不聽話的感覺」、「好可愛」、「你還是打羽球好了，肢體超不協調」、「有點舞癡的味道出來」可愛又逗趣的模樣融化一票粉絲。此外，被主持人問到搭擋王齊麟是否有需要改進的地方，李洋直言：「應該是晚睡、遲到」。他表示王齊麟因為晚睡，所以常常遲到，但通常是平時練習時晚到幾分鐘，正式比賽沒有。但有次在馬來西亞公開賽，王齊麟又因晚睡隔天起不來而錯過第一班車，當賽事快開始時，還遲遲未見王齊麟蹤影，直到最後一刻才壓線抵達。不過李洋下秒也幫王齊麟說話，表示王齊麟平時還是很自律，對訓練很堅持。