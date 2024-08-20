陳念琴同框男神坤達代言國民體育日　揭「拳擊女王」保養身體秘訣

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教育部體育署於今（20）日舉辦「113年度國民體育日」啟動記者會，特別邀請2024巴黎奧運拳擊銅牌得主陳念琴和人氣男星坤達擔任代言人，共同拍攝宣傳影片，並在記者會上首播，影片以輕鬆有趣的方式傳遞「運動99、健康久久」的核心理念，旨在鼓勵全民進行規律運動，提升健康意識，能夠擔任國民體育日代言人，讓奧運拳擊銅牌好手陳念琴感到十分榮幸。「我非常樂意接下這個任務，因為運動是我們回饋社會的方式，如果能夠讓更多人喜歡上運動，這就是一件好事。」陳念琴提到，雖然奧運結束後行程滿檔，但她會特別注重休息時間，每天都會至少睡滿8小時的睡眠，並健康飲食，以保持身體最佳狀態。在記者會上，陳念琴與坤達互動熱絡，現場氣氛歡樂，她希望透過此次代言，能夠帶動更多人參與運動，提升全民的健康意識。另外，陳念琴也分享自己在火車上遇到熱情粉絲的經歷，很感謝外界對她的關注與支持。除了推廣運動，教育部體育署鄭世忠署長和代言人們一同推廣兩大免費資訊，「一免費：公共運動設施免費用」，9月9日國民體育日當天國民運動中心與公立公共運動設施將免費開放供民眾使用。另外，「二免費：科技體適能檢測免費做」，9月份全臺體適能檢測免費，體育署更規劃科技體適能檢測車於每週巡迴全臺檢測，不但規劃2臺檢測車同時開跑，更將檢測活動擴大辦理，除了北、中、南場次外，還首度規劃東部場，9月第1週(1日、7日、8日)於臺北三創生活園區及高雄夢時代時代廣場，9月第2週(14日、15日)於臺中站前秀泰廣場及高雄夢時代時代廣場，9月第3週(21日、22日)於臺中站前秀泰廣場及臺東縣立體育場外廣場，9月第4週(28日、29日)於臺北三創生活園區及臺中站前秀泰廣場，邀請民眾可以一同免費參與檢測。