Steve Kerr借用Curry招牌手勢　狠嗆川普：是時候回家洗洗睡了！

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前陣子落幕巴黎奧運，美國男籃奪冠功臣之一的勇士隊球星Stephen Curry在對陣法國隊的冠軍賽中，曾對現場法國觀眾比出了招牌的「Night Night」睡覺手勢，也使得Curry這個獨家註冊商標又再度成為討論話題，Curry的總教練Steve Kerr也在近日民主黨全國代表大會上台發表演講時，借用子弟兵的招牌手勢並說「借用偉大的Curry的名言，我們可以告訴川普Night Night！」Stephen Curry這個雙手合掌並放在臉頰旁的「晚安」手勢首次出現是在2022年勇士隊季後賽首輪碰頭金塊隊第三戰，而在當年度總冠軍賽第六戰，Stephen Curry在塞爾提克主場對著上萬的綠衫軍粉絲再度比出這個姿勢，也成為當年冠軍賽勇士奪冠最具代表性的其中一幕。Stephen Curry事後接受訪問也解釋了這手勢的意義，他說：我並不是想跟對手說「Night Night（晚安）」，而是想跟他們表示「洗洗睡吧」。勇士隊當年順利奪冠後，晚安手勢也順勢爆紅成為全球最具代表性的慶祝手勢，世界各地的運動場上各類球種的球星都爭相模仿這個慶祝手勢，之後Curry也將這個他獨創的手勢註冊成個人商標，使用在各種的商品上。