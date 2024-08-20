不敵「麟榤配」一輪遊！　日本最強男雙組合無奈吐心聲：被壓制住

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2024年日本羽球公開賽今（20）日在橫濱體育館點燃戰火，巴黎奧運男雙金牌選手王齊麟與新搭檔邱相榤合拍首戰，就以21：16、21：13直落二擊敗日本第一男雙保木卓朗／小林優吾組合，順利挺進16強，賽後保木卓朗／小林優吾受訪時也十分無奈，直言被「麟榤配」的力量徹底壓制住了。保木卓朗／小林優吾這對日本搭檔曾是2021年世界錦標賽金牌，一度登上世界第一，而目前則是排名第八，他們也在本屆奧運與「麟洋配」王齊麟/李洋在分組賽交過手，當時他們直落二敗下陣來，如今在日本羽球公開賽賽場上仍是不敵全新組合「麟榤配」。本場「麟榤配」兩人都發揮出兩人各自接近190公分的身高優勢，採取強勢的進攻手段，用強大的力量壓制日本組合，賽後保木卓朗接受訪問時也無奈表示：「其中一位對手是奧運金牌，我們知道該如何應對，但還是被他們的力量壓制住。」在擊敗保木卓朗／小林優吾這對日本組合後，「麟榤配」下一場將在21日9時碰頭另一組日本組合岡村洋輝/三橋健也，力拼新組合的首座公開賽獎牌。