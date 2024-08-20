日本公開賽／周天成少一勁敵！奧運銅牌李梓嘉首輪遭到直落二淘汰

周天成少一勁敵！日本羽球公開賽男單首輪出現大爆冷，才在巴黎奧運奪下銅牌的馬來西亞一哥李梓嘉，今（20）日首輪交手世界排名第29的法國小將Alex Lanier，結果以18：21、13：21遭到直落二橫掃，意外爆冷出局，日本公開賽以一輪遊作收。對於過去和李梓嘉交手戰績持平的周天成而言，雖然雙方在籤表上位處不同分區，直到決賽才會碰頭，但在繼安賽龍退賽後，已經相對減少了許多勁敵。
大馬羽球史上第3人 首輪爆冷出局
李梓嘉參加巴黎奧運羽球男單項目，一路闖進4強戰，雖然不敵泰國一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），在銅牌戰面對擊敗周天成的印度年輕好手Lakshya Sen，仍以13：21、21：16、21：11逆轉取勝，成功奪下銅牌，並成為馬來西亞史上第3位拿下獎牌的男單選手，賽後世界排名為第六。
然而，在接著進行的日本公開賽首輪賽事，面對首次交手的法國小將Alex Lanier，在第一局就陷入苦戰，緊咬比分後仍以18：21輸掉首局，來到第二局中段，李梓嘉連續失分，分差一瞬間擴大，最後以8分差丟掉第二局，慘遭直落二淘汰，意外止步男單32強。
而獲勝的Alex Lanier則是挺進16強賽事，將碰頭印尼選手Chico Aura Dwi Wardoyo，爭取男單8強席位。
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李梓嘉參加巴黎奧運羽球男單項目，一路闖進4強戰，雖然不敵泰國一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），在銅牌戰面對擊敗周天成的印度年輕好手Lakshya Sen，仍以13：21、21：16、21：11逆轉取勝，成功奪下銅牌，並成為馬來西亞史上第3位拿下獎牌的男單選手，賽後世界排名為第六。
然而，在接著進行的日本公開賽首輪賽事，面對首次交手的法國小將Alex Lanier，在第一局就陷入苦戰，緊咬比分後仍以18：21輸掉首局，來到第二局中段，李梓嘉連續失分，分差一瞬間擴大，最後以8分差丟掉第二局，慘遭直落二淘汰，意外止步男單32強。
而獲勝的Alex Lanier則是挺進16強賽事，將碰頭印尼選手Chico Aura Dwi Wardoyo，爭取男單8強席位。