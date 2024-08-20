日本公開賽／周天成少一勁敵！奧運銅牌李梓嘉首輪遭到直落二淘汰

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周天成少一勁敵！對於過去和李梓嘉交手戰績持平的周天成而言，雖然雙方在籤表上位處不同分區，直到決賽才會碰頭，但在繼安賽龍退賽後，已經相對減少了許多勁敵。，並成為馬來西亞史上第3位拿下獎牌的男單選手，賽後世界排名為第六。然而，在接著進行的日本公開賽首輪賽事，面對首次交手的法國小將Alex Lanier，在第一局就陷入苦戰，緊咬比分後仍以18：21輸掉首局，而獲勝的Alex Lanier則是挺進16強賽事，將碰頭印尼選手Chico Aura Dwi Wardoyo，爭取男單8強席位。