烏克蘭跨境奇襲之際　蒲亭稱俄羅斯是避風港：歡迎逃離西方的公民

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烏克蘭軍隊8月初跨境攻入俄羅斯庫爾斯克（Kursk）地區，讓莫斯科措手不及，隨後烏軍又陸續炸掉跨越塞姆河（Seim River）的橋樑，讓庫爾斯克的部分地區如成孤島，增加俄羅斯軍方運補的困難。然而，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）似乎不受影響，19日還簽署了一項新法令，宣稱俄羅斯將成為想要逃離西方自由主義人們的避風港，歡迎那些希望逃離西方國家的公民來俄羅斯。根據《塔斯社》報導，蒲亭簽署的新法令承諾莫斯科將協助任何想要離西方自由主義的外國人，稱這些外國人即使不懂俄語也沒有相關證件，但仍可以通過簡化和快速的流程申請簽證臨時簽證，簽證期間為3個月。只要這些外國人申請居留權的理由是逃離西方的「破壞性新自由主義」，即使他們來自的國家並非俄羅斯的傳統盟友，也不符合傳統的俄羅斯精神與價值觀，但除了一些特殊的例外國家之外，俄羅斯將展開雙臂歡迎所有外國人。《商業內幕》報導指出，蒲亭此舉試圖將俄羅斯定位成對抗「新自由主義」的全球旗手，而事實上，確實不少歐美右派人士對今日俄羅斯抱有憧憬，包括川普也經常發表贊同或呼應俄羅斯觀點的看法。今年前福斯新聞主播卡爾森（Tucker Carlson）專訪蒲亭，卡爾森雖然強調自己立場仍然是親美，但也稱讚俄羅斯社會在許多方面取得「令人震驚」的成就。