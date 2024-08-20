眼鏡布用來擦眼鏡錯了！驗光師搖頭：聽到鏡片尖叫　揭正確清潔法

台灣近視人口超過6成，眼鏡族數量龐大，但你平時清潔眼鏡的方法正確嗎？近期就有驗光師發文分享，每次目睹其他人用「衣角」或「眼鏡布」擦拭眼鏡，就彷彿「聽到鏡片在尖叫」，同時也教學正確清潔法，顛覆了許多人的日常觀念。
一位驗光師在社群平台Threads上發文分享，「每次看到路上有人拿衣角或是眼鏡布直接擦鏡片，彷彿都能聽到鏡片在尖叫」，同時也提醒，眼鏡不要戴進浴室洗熱水澡，因為鏡片遇熱膨脹，鍍膜就容易產生龜裂。
對此，驗光師也進行解答，眼鏡的正確清潔方式為「水沖衛生紙擦，清潔劑用洗碗精」，並詳細解釋，「先用水沖鏡片，是避免鏡面上有沾附的灰塵砂石顆粒之類的物體，而衛生紙抽出來不會有那些東西，若眼鏡布有定期清潔，就沒什麼問題。」
事實上，眼鏡布的主要功能是用來「包覆」眼鏡，是為了避免鏡片與眼鏡盒發生磨擦，且眼鏡布的纖維間隙較大，隨著時間會積累很多灰塵，因此以眼鏡布擦拭眼鏡，反而會造成鏡片表面磨損，減少眼鏡的壽命。
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提醒文曝光後，立刻有大量眼鏡族過往觀念完全被顛覆，紛紛追問「那眼鏡布是做什麼用的？要怎樣清潔才對呢」、「如果不能用眼鏡布擦，為什麼配眼鏡都還會送？」
對此，驗光師也進行解答，眼鏡的正確清潔方式為「水沖衛生紙擦，清潔劑用洗碗精」，並詳細解釋，「先用水沖鏡片，是避免鏡面上有沾附的灰塵砂石顆粒之類的物體，而衛生紙抽出來不會有那些東西，若眼鏡布有定期清潔，就沒什麼問題。」
事實上，眼鏡布的主要功能是用來「包覆」眼鏡，是為了避免鏡片與眼鏡盒發生磨擦，且眼鏡布的纖維間隙較大，隨著時間會積累很多灰塵，因此以眼鏡布擦拭眼鏡，反而會造成鏡片表面磨損，減少眼鏡的壽命。