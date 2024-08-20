「泰」幸福 葳格國際學校獎勵績優教師免費招待遊泰國

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▲葳格國際學校績優教師免費遊泰國，各個換上泰服體驗不一樣的風俗民情，泰幸福。（圖／葳格提供）

▲葳格國際學校獎勵績優教職員，免費招待遊泰國，享美食賞美景，體驗風俗民情。（圖／葳格提供）

少子化衝擊辦學，近年來有不少學校因招不到學生，不是發不出教職員薪水，就是不得不宣布退場，讓人無奈的窘況，對照台中市葳格國際學校，為獎勵教學認真的績優教師，大手筆招待數十位教職員飛泰國享受五天四夜旅遊，真是不可同日而語，讓老師們大呼「泰」幸福。在少子化的挑戰下，葳格逆勢擴增班級，並且連年招生滿額。為獎勵教職員工的努力，葳格今年不僅延續每年暑期舉辦的國內員工旅遊，更首次祭出海外獎勵旅遊，特別犒賞考績優異的教職員。只要教學表現創新又優異，班級經營管理卓越，或指導學生參與各項競賽成果豐碩，無論年資，皆有機會獲選出國旅遊，充分展現葳格辦學認真及對人才培育的重視。今年首次舉辦海外獎勵旅遊，目的地選擇泰國。葳格大手筆的安排老師全程入住五星級飯店，行程更是豐富精彩，包括在曼谷最具指標性的SPA中心Health Land享受泰式按摩，走訪芭達雅知名的東芭樂園和四方水上市場，搭乘白蘭花河號郵輪，沿著昭披耶河航行，以及穿著泰服遊古廟等等體驗，讓老師們頻呼「泰」幸福！執行董事吳菀庭表示，因應未來持續擴大的校區版圖，葳格戮力於打造優質的工作環境，提供完善的員工福利制度，而海外獎勵旅遊正是學校突破性的一步，也是對辛勤付出的同仁們表示肯定和感謝，希望藉此吸引更多優秀人才加入，一起為教育打拼。