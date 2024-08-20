尾隨女住戶進社區！淡水男趁機闖住家遭壓制　里長發文籲提高警覺

一處位於新北市淡水區的社區，本月16日晚間傳出一起侵入住宅事件，當時一名38歲吳姓男子尾隨獨自返家的女子，並趁機闖入女子家中，同時抓住對方雙手想實施侵犯，所幸女子丈夫發現後立刻上前將吳男壓制，這才沒釀成更嚴重傷害。
據了解，日前吳男假裝是沒帶鑰匙的社區住戶，尾隨一名女住戶進入電梯，並趁機闖進女住戶家中試圖性侵，所幸女子的丈夫及時聽見呼救聲出來阻止，警方獲報趕抵後也在第一時間將吳男逮捕帶回，經查，吳男為衛生局服務關懷的病患，有定期回診及接受關懷訪視紀錄。
對此，淡水竿蓁里長王信崇今（20）日在臉書貼出吳男照片，並表示對方年約40歲，非本里人士，持有精神障礙手冊，筆錄做完後被釋放，請鄉親們務必提高警覺隨時注意可疑人物，各社區大樓也應加強門禁、車庫識別管制，杜絕憾事發生。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，淡水竿蓁里長王信崇今（20）日在臉書貼出吳男照片，並表示對方年約40歲，非本里人士，持有精神障礙手冊，筆錄做完後被釋放，請鄉親們務必提高警覺隨時注意可疑人物，各社區大樓也應加強門禁、車庫識別管制，杜絕憾事發生。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110