尾隨女住戶進社區！淡水男趁機闖住家遭壓制　里長發文籲提高警覺

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一處位於新北市淡水區的社區，本月16日晚間傳出一起侵入住宅事件，當時一名38歲吳姓男子尾隨獨自返家的女子，並趁機闖入女子家中，同時抓住對方雙手想實施侵犯，所幸女子丈夫發現後立刻上前將吳男壓制，這才沒釀成更嚴重傷害。據了解，日前吳男假裝是沒帶鑰匙的社區住戶，尾隨一名女住戶進入電梯，並趁機闖進女住戶家中試圖性侵，所幸女子的丈夫及時聽見呼救聲出來阻止，警方獲報趕抵後也在第一時間將吳男逮捕帶回，經查，吳男為衛生局服務關懷的病患，有定期回診及接受關懷訪視紀錄。對此，淡水竿蓁里長王信崇今（20）日在臉書貼出吳男照片，並表示對方年約40歲，非本里人士，持有精神障礙手冊，筆錄做完後被釋放，請鄉親們務必提高警覺隨時注意可疑人物，各社區大樓也應加強門禁、車庫識別管制，杜絕憾事發生。