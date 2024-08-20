台積電德國廠動土　專家：真正風險在後續經營、對供應鏈效益不高

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台積電德國廠動土典禮於今（20）日登場，專家看好德國廠從建置到運營，會比美國廠順利，但真正的風險會是在後續經營，仍需克服東西文化差異上的難關，台積電的海外佈局最後發展只要能不虧本，或不拖台積電後腿，就已值得嘉許，更不用說要能獲利，而台灣供應鏈會受惠但效益不高。目前台積電主力還是在台灣，正在進行的海外佈局計畫主要包括美國亞利桑那廠、木本熊本1場與2廠，德國德勒斯登廠。其中於今日動土的德國廠，台積電與博世、英飛凌、恩智浦合資成立，總投資金額超過100億歐元，台積電持股7成，其他3家業者則各持股1成，預計2027年量產。學者吳大任接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，歐洲的整體的經濟情況比較低迷，故非常歡迎他國企業赴歐投資，並採用補貼政策，盼半導體製造能在歐洲進行，同時也能供應汽車產業需求，並帶動當地就業。相比之下，美國政府高層對國外企業態度反覆，故看好台積電能順利在德國取得相關補貼，短期來看，從建廠到營運的過程中，德國廠高機率會比美國廠順利。然而，長期而言，不只台積電，任何企業赴歐美投資都須面臨一定程度的風險，首當其衝絕對是東西方的文化差異，且他們對勞工的保護比台灣還要高出許多。吳大任認為，台積電與相關供應鏈之間的合作天衣無縫，這樣的效率難以複製到他國，尤其是特別重視勞工權益的國家，他表示，台積電的海外佈局最後發展只要能不虧本，或拖台積電後腿，就已值得嘉許。德國廠初期建廠推估遇到的阻礙會比美國少，真正的風險會是在後續經營。台積電德國廠動土對於台積電股價激勵效果有限，今日收在平盤，盤中一度漲至973元，前外資分析師、騰旭公司投資長程正樺指出，相關股價表現已提前反應，另外，台積電德國廠規模不會太大，以28奈米以上製程為主，偏車用，投資金額也不會太高，台灣供應鏈雖然將受惠，但整體效益不高。