受凱米風災肆虐！台南公設重建初估13億　政委要求收件立即審議

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政務委員陳金德今（20）天率領行政院公共工程委員會及相關部會前往台南市，協助台南市政府加速盤點凱米颱風過後，公共設施復原所需經費不足部 分，經市府初估復原重建經費約13億元，陳政委要求中央各業管單位收件後立即審議，讓實質工程施作與所需經費同步到位。陳金德率中央各業管單位前往市府，與黃偉哲市長及市府各單位針對災後復原所需經費進行討論，估約復建經費13億元。復建經費涵蓋水利、公路、村里聯絡道、農水路、水土保持及學校等工程類別，目前統計252案，其中水利類復建經費最高，達5.8億元。由於市府及各區公所陸續勘災估損中，最終提報行政院協助金額仍在估算中。依台南市府簡報說明，凱米颱風挾帶致災豪雨造成多處公共設施災損，如鹽水區後鎮大排堤防基礎掏空破壞、東山區市道174線34.6K與六甲區番子厝產業道路下邊坡滑動破壞，以及南化區中坑里埔尾橋上游因溪水暴漲水沖刷護岸基礎，導致護岸傾倒斷裂等，其中後鎮排水潰堤加上遇到大潮內水排不出去，導致鹽水區淹水及堤防多處隆起破壞。陳金德提醒，若再有大雨來臨恐影響鹽水區近萬戶居民生命財產安全，應立即辦理復建工程，並請市府確實評估搶修及復建方案，以確保設施的防洪韌性。工程會指出，已於上（7）月26日成立凱米颱風專案，提醒地方政府透過開口契約搶修搶險、視情況啟動緊急採購，並在風災後針對公共設施復建經費不足部分報行政院協助；行政院長卓榮泰另於8月1日責請工程會與地方政府溝通，提供最大協助，工程會隨即在次日啟動地方巡查，今日來到台南市協助盤點經費缺口並加速復原進度，後續工程會仍持續兵分多路前往各地方政府協助，以加速中央經費撥補及地方展開實質復原工作。