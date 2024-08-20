陳嵐舒餐廳推新菜！法國菜翻玩「辦桌」　農糧署推台味「米」披薩

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▲冷前菜海味「干貝」中，融入芭樂汁的意象。（圖／記者葉盛耀攝）

▲主廚陳嵐舒發揮創意，將自家製酸筍做成「油封鴨腿酸筍煎餃」，酸嗆夠味。（圖／記者葉盛耀攝）

▲以港式手法呈現玉米雞，下方佐上香脆米餅、蔥薑醬，香嫩好吃。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「海陸雙饗牛肉麵」將牛肉湯結合西式龍蝦料理方式，麵點變得更奢華。（圖／記者葉盛耀攝）

▲甜點「夏日冰果室」，酸香中蘊含一抹沁涼，也很有台灣味。（圖／記者葉盛耀攝）

▲艾佳國際貿易有限公司與慕里諾餐飲集團「BEPPIN PASTA」陳立勝主廚，聯名合作推出米PIZZA。（圖／艾佳國際提供）

▲新型態冷凍「米PIZZA」共有鹹豬肉及三杯雞兩種口味。（圖／艾佳國際提供）

曾獲「亞洲最佳女廚師」殊榮的陳嵐舒旗下餐廳「gubami Social」 已邁入兩週年，這次翻玩台灣的「辦桌文化」，即日起至9月17日提供期間限定套餐，含８道菜式與１杯飲品，可窺出台式辦桌常見的花生、芭樂汁、干貝海味、酸筍等詞彙；而主餐有3種選擇，包含必比登認證的「法式紅湯牛肉麵」與頂級的「海陸雙饗牛肉麵」、新品「粵式清湯腩河粉」。另外，艾佳國際貿易有限公司與「BEPPIN PASTA」則是將西式披薩融入台味元素，使用米穀粉設計出台式口味「米PIZZA」。「gubami Social」此次套餐大膽詮釋「呷辦桌」意象，開胃小菜融入毛豆、花生上桌，又以辦桌常喝的芭樂汁為靈感，搭佐海味「干貝」為題，再來的「香料鮮蝦春捲」，則以港式手法包裹餡料，蝦肉鮮味混入香料，很是開胃。這幾年台灣fine dining餐廳中常見醃菜、漬物，「gubami Social」也有費時五天、自家發酵的「酸筍」，據說原是餐廳員工餐，主廚陳嵐舒發揮創意做成「油封鴨腿酸筍煎餃」，把玩夏筍的酸、脆，結合緊實的鴨腿肉，上桌後再刨上新鮮黑松露，連結台法兩地的「土味」，輕巧上桌。吃辦桌常見帶吉祥意味菜式，象徵「起家」的雞肉料理，陳嵐舒以港式作法呈現「貴妃雞」，由香港粵菜大家「大師姐」親授秘方，烹調出玉米雞，下方佐香脆米餅、蔥薑醬，肉質緊嫩透著雞香與甜韻，相當美味。套餐中的主餐此次有三款選擇，包含已獲米其林必比登認證的「法式紅湯牛肉麵」是以美國牛小排、牛腱心、牛筋３部位來製作，搭配杜蘭小麥製成的1.81 細麵，還可加入松露辣醬，相當奢華。另一則是「海陸雙饗牛肉麵」，主廚以龍蝦製成奶油，豪邁地抹在波士頓龍蝦之上，建議先喝口原味湯、再把奶油泡入湯中享用，有山珍有海味，鮮香味美，相當過癮。第三款選擇的「粵式清湯腩河粉」則是初次推出，選自芸彰牧場的厚筋牛腩為主軸，加入白蘿蔔、香料細火慢燉，接著再以法式澄清湯（consommé）作法收尾，得其輕透、卻不減濃實滋味的金黃湯體，搭佐來自花蓮富里的純米河粉，以有機米製成的Q彈口感，將河粉和著湯頭同時入口，愈嚼愈香，風味高雅宜人。而最後甜點則是以山梔子自製粉粿以及瑞可塔起司、檸檬果醬、蜂蜜檸檬果油製成的「夏日冰果室」，完美呼應辦桌的懷舊氛圍。把西餐與台灣味完美融合的，還有艾佳國際貿易有限公司與「BEPPIN PASTA」使用米穀粉，而設計出的台式口味「米PIZZA」。此次艾佳國際貿易有限公司響應農糧署推動米榖粉及新興米食產業鏈政策，與慕里諾餐飲集團「BEPPIN PASTA」陳立勝主廚聯名合作，推出鹹豬肉及三杯雞2種口味的「米PIZZA」產品，餅皮中添加國產米榖粉，外脆內軟的口感創造獨有產品特色。艾佳國際表示，這兩款鹹豬肉及三杯雞口味之新型態冷凍「米PIZZA」產品於全聯福利中心銷售，餅皮採60％米穀粉與40％麵粉結合，使用氣炸鍋或烤箱加熱8–10分鐘即可食用，烹調簡單並兼顧購買便利性暨營養完整性。艾佳國際並強調，「米PIZZA」產品每份大小為6吋，份量適中，熱量不到400大卡，低於泡麵（417-640大卡/碗）、牛肉麵（750-870大卡/碗）等，適合作為三餐主食、餐間點心或宵夜，冷凍儲存有效日期可達1年，相當方便。