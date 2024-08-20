飛機備降該去哪？最適合的不見得最近　機師揭原因　

偶有航班因為訊號異常、發動機異常等原因需要折返回出發機場，這也讓人不禁困惑，為何不能找就近機場轉降。對此，台籍機長Cruise揭露原因，網紅「國際航空旅遊顧問」法比安先前也曾在臉書上分析解答。
Cruise在頻道「Pilot Farmer Minimalist 上班開飛機-下班來養雞 」中說明，備降是飛到目的地機場無法落地，和在空中發生事故必須要找最近機場落地不同，還是要以飛行安全為主。機組拿到飛行計畫，會有備降機場，但飛行上，機師還是會考量油量，必須要待命多久、何時要決定飛往備降機場以免油量不足，以及參考飛行計畫，依照合法性以及最近的機場為主，有些公司會建議機長要去哪一個備降機場比較好，是因為要考量備降機場有無自己的服務人員、修復量能，不會讓飛機落地後無法再起飛。
Cruise透露，其實機長都想提前下班，也不希望待命甚至是降落備降機場，還要重新加油，等待時間飛回來，因為超時可能連起飛的合法性沒有，旅客會很難處理，甚至可能需要安置旅客等問題。
法比安說明，航空公司遇到狀況，不見得會找最近的機場降落。例如先前有貨運航班，經過台北上空時發現有設備異常，後來降落在香港爆胎導致跑道被佔用影響許多航班，就是很好的例子，因為他在台北沒料沒人沒資源，能回香港還是他最好的選擇。
法比安也提到，除了引擎失火或者乘客性命垂危等非常緊急的情況外，還是會依照航班備降機場規劃的既有安排，假使單發續航能力安排好，可以飛行到備降場站，就由機組人員跟航空公司協商而決定。
而決策主要考慮以下因素分別有維修成本、備料速度、場站資源、當地旅客處理能力，其中最重要的維修成本，備降後物料能否立刻取得，因此如果有可能，最好還是回到自己的基地或者常用的機場。此外，原機場還有足夠的資源協調能力、當地的地勤配合，機場附近的飯店也需要足夠充足，讓前後影響的數千甚至近千人，可以獲得妥善安排，「你想想數百人降落到一個相對繁忙的觀光景點，大家要睡哪？」；同樣的，歐洲航空公司來到亞洲，備降機場會選北京上海香港等，而不會是最近的。
因此，法比安總結一句話「面對備降機場，最適合的不見得是最近的」，但若事態非常緊急，就一定是最近的。
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Cruise透露，其實機長都想提前下班，也不希望待命甚至是降落備降機場，還要重新加油，等待時間飛回來，因為超時可能連起飛的合法性沒有，旅客會很難處理，甚至可能需要安置旅客等問題。
法比安說明，航空公司遇到狀況，不見得會找最近的機場降落。例如先前有貨運航班，經過台北上空時發現有設備異常，後來降落在香港爆胎導致跑道被佔用影響許多航班，就是很好的例子，因為他在台北沒料沒人沒資源，能回香港還是他最好的選擇。
法比安也提到，除了引擎失火或者乘客性命垂危等非常緊急的情況外，還是會依照航班備降機場規劃的既有安排，假使單發續航能力安排好，可以飛行到備降場站，就由機組人員跟航空公司協商而決定。
而決策主要考慮以下因素分別有維修成本、備料速度、場站資源、當地旅客處理能力，其中最重要的維修成本，備降後物料能否立刻取得，因此如果有可能，最好還是回到自己的基地或者常用的機場。此外，原機場還有足夠的資源協調能力、當地的地勤配合，機場附近的飯店也需要足夠充足，讓前後影響的數千甚至近千人，可以獲得妥善安排，「你想想數百人降落到一個相對繁忙的觀光景點，大家要睡哪？」；同樣的，歐洲航空公司來到亞洲，備降機場會選北京上海香港等，而不會是最近的。
因此，法比安總結一句話「面對備降機場，最適合的不見得是最近的」，但若事態非常緊急，就一定是最近的。