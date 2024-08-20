民眾黨中評會開鍘李文宗、端木正　黃珊珊僅停權3年立委照做

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳案如滾雪球，黨中評會繼上週未能做出決議，今（20）日下午3時二度開會，涉案3人僅競辦總幹事黃珊珊與會。經過4小時會議，中評會主委李偉華出面表示，全體委員決議黃珊珊停權3年，包括黨職中央委員及立院黨團副總召職務都解除，但仍不影響立委身分；至於財務長李文宗跟會計師端木正則都遭到除名、也就是開除黨籍處分。民眾黨中評會今天下午3時再次召開會議，但財務長李文宗跟會計師端木正都未出席。時任競辦總幹事黃珊珊則與會2個多小時，強調已盡量說明，會尊重委員決議，隨即離開。中評會主委李偉華晚間7時許出面表示，經過今天與會委員跟黃珊珊會議期間的詢答，黃珊珊也一五一十的報告事情經過，全體委員最後議決將黃珊珊處以停權3年的處分，後續中評會還會組成專案小組繼續調查，「若有不法、進一步證據的話，我們還會另行來做處置。」李偉華指出，黃珊珊擔任民眾黨總統、副總統競選總部總幹事，「應注意而未注意，也應該負起她的政治責任。」她本身也承諾，會坦然接受中評會處分。至於財務長李文宗跟會計師端木正，李偉華則強調，因為李文宗有直接督導的責任，這起嚴重疏失造成黨嚴重的傷害，「我們處以他除名處分，除名就是開除黨籍。」端木正的行為也是一樣，經與會委員一致通過處以除名處分。至於黃珊珊即起停權3年的處分，並不影響她的不分區立委身分，至於2026地方選舉，則將不能以民眾黨提名候選人身分出征。