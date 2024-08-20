王心凌不藏了！宣布10月攻小巨蛋開唱2天　搶票資訊一次看

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▲王心凌這次親自投入籌備Sugar High2.0演唱會。（圖／天晴娛樂提供）

「甜蜜天后」王心凌日前釋出Sugar High2.0世界巡迴演唱會即將啟動的消息之後，不但立刻登上各個平台熱搜的關鍵字排行榜，也讓歌迷期待值拉到最高，紛紛敲碗希望早點知道確切的時間。果然沒有讓粉絲等待太久，今（20）日正式官宣，公布演唱會日期在2024年10月12日和13日2天，地點位在小巨蛋，同時也公布售票日為王心凌的生日當天9月5日，可以說是在生日當天送給歌迷的大禮。以「沉浸蜜糖」作為前導視覺概念，強調這次全面升級的王心凌Sugar High2.0演唱會，除了甜蜜暴風再度重磅來襲之外，在首次曝光的視覺傳達上，將一路走來的汗水和淚水累積成為「輕盈泡沫化甜美」的前導概念，讓王心凌浸泡在宛若甜蜜結晶的泡沫中，讓人感受到「甜還要更甜，High還要更High」精采絕倫的演唱會氛圍。演唱會內容大幅改版增添只有王心凌才能帶給歌迷的五感體驗，不只是視聽衝擊，更會讓來到現場的歌迷全身都得到音樂的甜蜜感受。這次的主視覺拍攝，雖然使用了最新的AI技術，但是在實際拍攝部分，依然用最真實的拍攝手法。王心凌在攝影棚中頂著微濕的髮絲，讓強力大電扇反覆的正面直吹，拍出髮絲飄揚的唯美效果，營造在水中的畫面，這樣虛擬和真實交錯合併的方式，也將在2.0演唱會中看到，讓歌迷更加期待。王心凌Sugar High演唱會在歷經280天，走過29個城市、累計共32場演出，在6月收官之後，她就積極投入籌備2.0的前置期，每一細項都親自參與，每週和團隊進行會議討論。除此之外，音樂製作、曲目安排、舞蹈設計、舞者挑選、舞台設計、視訊畫面、造型設計總共將近十個群組，每一個都有王心凌，每天此起彼落的通訊軟體訊息，讓她沒有一刻放鬆隨時參與討論。這次的主視覺，也是在設計師提出了5個方案之後，王心凌親自挑選出最貼近自己感覺的概念，又因為實在難以割捨，於是衍伸出二款視覺，讓歌迷可以看到更美更甜的Sugar High視覺。