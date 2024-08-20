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為何沒人要到墾丁玩？Cheap重提「1事」反問小嫻：別怪大家不去了

記者潘毅／綜合報導

▲近年墾丁遊客數量銳減，當地最熱鬧的墾丁大街夜市，人潮也不如以往。（示意圖／翻攝Google評論）
▲近年墾丁遊客數量銳減，當地最熱鬧的墾丁大街夜市，人潮也不如以往。（示意圖／翻攝Google評論）
墾丁今年暑假遊客人潮銳減，當地業者也坦言住房率創下新低點。在恆春發展多年的藝人小嫻也不禁想問「你們是真的都不來墾丁玩了嗎？」也引發大批網友深入探討墾丁遇到的問題，不過知名網紅Cheap今（20）日也發文重提「墾丁大街賣雞翅」的往事反問小嫻，並感慨表示「別怪大家不去了」。

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小嫻在2021年時，曾與當時的男友金剛（李信樵）前往屏東恆春定居，更在墾丁擺攤賣雞翅，一度創下驚人的銷量，但當時也有人在網路上嫌棄「雞翅賣太貴」，當時也讓小嫻、金剛兩人在鏡頭前落淚，並訴說從早忙到晚的心路歷程。

之後小嫻與金剛戀情終結，但小嫻仍留在恆春當地，並考上屏東大學音樂系，幾乎已經可說是恆春在地人，因此也心繫當地觀光發展，於18日在Threads上發問，「你們是真的都不來墾丁玩了嗎，定居成為恆春人之後，每次開車下南州交流道，依然有雀躍的度假感耶，真的不來玩嗎？」

▲金剛與小嫻曾在2021年時在墾丁大街賣滷雞翅。（圖／翻攝金剛臉書）
▲金剛與小嫻曾在2021年時在墾丁大街賣滷雞翅。（圖／翻攝金剛臉書）
今（20）日晚間網紅Cheap也發文反問「小嫻自己也知道問題出在哪吧，三年前在墾丁賣兩節翅，沒有小棒腿的兩節翅喔，還是三年前的物價，賣人家40，墾丁大街賣40元我覺得可以啦，就別怪大家不去了」。

Cheap也認為，「墾丁大街最便宜的是7-11跟麥當勞，住得比沖繩還貴」，許多網友也贊同表示，「墾丁滷味是真的扯」、「我都先去恆春吃飽，才去墾丁大街逛」、「墾丁最省錢的麥當勞都關門了」。


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