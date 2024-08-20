廣三SOGO王牌映画影城8/21開幕 5元門票500張手刀快搶

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▲王牌映画影城以黑白灰為主色調，影城內設有9座影廳共440位。（圖／廣三SOGO 提供）

▲台中廣三SOGO王牌映画影城，位於18樓，是全台最高影城。（圖／廣三SOGO提供）

歷經三年的籌備與規劃，由廣三SOGO自營的王牌映画影城21日開業。為慶祝影城開業，王牌映画特別推出「」、「」限時優惠活動，21日當天手機出示成功加入『王牌映画影城 LINE@好友』畫面，即可以五元的票價，觀看當日任一場次的電影，限量500份，早上8:00於1樓廣場開始排隊 。廣三SOGO百貨於2014年攜手華威影城在18樓打造影城，可惜短短7年後，因不敵疫情衝擊於2021年2月退場。時隔3年，位於廣三SOGO的影城重新營運，只是這次不再與過往影城品牌合作，選擇成立自有品牌王牌映画。廣三SOGO指出，王牌映画影城以黑白灰為主色調，規劃出兩區別具特色的電影廊道，穿越「時空光廊」感受經典的魅力，在金獎「動畫大師」面前獲得實踐夢想的力量，法式沙龍的空間氛圍感，讓觀眾在進入影廳前便能感受到濃厚的電影氛圍。影城內設有9座影廳共440位，其中「Cine Art 藝術主題影廳」和「Cine Anime 動畫主題影廳」，兩個特色主題影廳，全天候帶狀式的播映藝術電影和動漫電影，為喜愛藝術電影的資深影迷們，提供全年無休的大師級電影饗宴，如；當代電影大師文．溫德斯（Wim Wenders），被譽為影史最完美的公路電影之一的《巴黎，德州》，2024 台北電影節國際新導演競賽入選的《人道主義吸血鬼徵求自願獻身者》，金馬奇幻影展觀眾票選口碑秒殺的《狸太怨》；入圍2023年坎城影展正式競賽單元教的《教宗家的小兒子》，部部經典。此外；日本動畫大師宮﨑駿的經典作品《霍爾的移動城堡》，還有人氣動畫導演新海誠的作品集，《 言葉之庭 》、《追逐繁星的孩子》，以及近期號稱「整場都在哭」的口碑之作《 驀然回首 》，也都將在影城開業時接力上映。廣三指出，所有影廳皆配備最新一代的SP2K系列雷射放映機，採用雙重雷射技術，提供完美的螢幕對比度和色彩均勻度，確保每一部電影都能以最清晰、生動的畫面呈現；杜比7.1聲道環繞音響系統，讓每位觀眾都能享受無與倫比的聲音效果。