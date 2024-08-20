新住民家庭扶助趨增　家扶基金會：子女困擾「學校適應」比例最高

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▲ 社會工作處主任蔡雯瑾表示，家扶基金會扶助的新住民家庭，約有60%來自東南亞。（圖／家扶基金會提供）

家扶基金會今（20）日指出，扶助的所有家庭當中，約有15%是新住民，相較以往數據來看在近5年比例呈現趨增，其中不論家長或兒少，主要困擾都有「身障或疾病」，另外包括就業、家庭互動、親職教育、學校適應、生涯抉擇、行為等方面也是難關，希望喚起各界重視相關議題。行政院內政部資料指出，台灣截至2023年12月共有將近60萬新住民人口，家扶基金會社會工作處主任蔡雯瑾表示，同年統計一共扶助3799戶新住民家庭，達到全體扶助家庭14.9% ，而且近5年較以往比例趨增，相較2014年的10.9%上升4%，當中約有60%來自東南亞國家，其中不少兒少遇到的問題與困擾，包括「學校適應」21.64%、「身障或疾病」16.93%，其他還有「生涯抉擇」9.95%、「行為」9.06%、「發展遲緩」7.37%，值得注意的是「學校適應」的比例高於整體扶助家庭的19.79%。針對家長遇到的問題與困擾，蔡雯瑾指出，包括「身障或疾病」44.51%，其他還有「就業」32.82%、「家庭互動」22.66%、「親職教育」22.56%、「其他」18.4%。她也指出，扶助的新住民家庭當中除約71%收入未滿3萬元，有約67%單親，而且雙親的雙方或其中一方患有身障或重病、每週承擔20小時以上的照顧工作者並非稀有情況。個案部分，家扶基金會指出，13歲嘉安的媽媽因病離世，留下泰國籍父親養育4名子女，但因父親閱讀中文困難，因此學校聯絡簿與通知單還需孩子口述，父兼母職的情況難以幫助子女的課業、學習，不過身為長子的嘉安，除在日常生活努力成為爸爸最好的幫手，為此立定升學目標並且自律學習，擔起照顧弟妹的角色。12歲小展的越南籍媽媽因難同時負荷工作與照顧剛出生的孩子，無奈之下便將小展送回娘家，直至小學二年級母子終於回到台灣團聚，不過小展卻對銜接教育一竅不通，媽媽只能放下工作到校陪讀1個月，回想那時生計的空窗期，其實滿是憂心，而且小展的媽媽每日忙於工廠、餐廳、家庭代工，只盼能夠給孩子最好的學習資源。13歲小雅的印尼籍媽媽，現在除了照顧患有癲癇的丈夫、聽障的小叔與兩名孩子，也在番茄園當農工擔起家計，所幸瞭解社福資源的小雅撰寫申請文件，順利取得低收入戶資格，減緩媽媽肩上的重擔，小雅因而了解「知法」的重要，期許朝司法人員目標努力，幫助更多需要的人。蔡文瑾表示，每一個孩子的權利都應該被關注，不該由於兒少的家庭背景、國籍、身心狀況與特質，就對他們差別待遇，相關的保障措施也被納入《兒童權利公約》。家扶基金會周大堯執行長表示，新住民子女由於跨國原生家庭的因素，原應發展多元文化與語言優勢，甚至拓展國際視野，卻因家庭遭遇困境、缺少應變資源，首當衝擊影響子女生活，而若沒有求助或支援，也將成為隱藏在社會之中『看不見的貧窮』，為了接住這些被遺忘的孩子，幫助他們逆轉人生，延續長達12年的《無窮世代》計畫，今年募款目標8000萬元，將助弱勢兒少安心學習、好好生活。