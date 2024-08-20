陳佩琪賞1.2億豪宅　綠委提醒：公務員財產來源不明罪

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民眾黨爆出假帳疑雲延燒，如今又爆出柯文哲妻子陳佩琪看上要價1.2億元豪宅，柯也證實稱「東看看、西看看」，對此綠委林楚茵表示，1.2億豪宅至少需7200萬元自備款，就算父母幫忙但兩人長期都是公務員，提醒「別忘了《貪汙治罪條例》裡就有一條叫做「公務員財產來源不明罪」」。林楚茵說，民眾黨口口聲聲居住正義，柯公子結個婚要有幾間房子才夠，不到30歲名下已經透過「父母贈與」擁有一間台北市大安蛋黃區的房子，陳佩琪為了兒子結婚打算還持續幫忙物色豪宅。林楚茵說，根據央行規定，在台北市超過7000萬的房屋會被認定為豪宅，最多只能在銀行貸款4成，代表即使貸好貸滿，這間1.2億豪宅也至少需自備7200萬，很難想像一個還在日本讀書的柯公子，怎麼有能力負擔巨額貸款？林楚茵表示，就算父母出面幫忙，但兩人長期都是擔任公務員，提醒別忘了《貪汙治罪條例》裡就有一條叫做「公務員財產來源不明罪」，質疑打著居住正義名號上街的黃國昌怎麼不出來咆嘯？「莫非是出借人頭開公司的回報？」