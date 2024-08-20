蕭秉治睽違10年再攻小巨蛋！曝動人故事：靠他1首歌脫單了

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▲蕭秉治不只演唱會門票即將開賣，也將舉辦限定簽票會，和歌迷一起同樂。（圖／相信音樂提供）

「破億神曲製造機」蕭秉治即將在12月7日重返小巨蛋舉辦「活著Alive」演唱會，率先推出專輯醞釀先行曲〈愛是痛苦的總和〉，立即攻上數位平台榜單第一名，蕭氏音樂旋風正全面擴散！他也在社群向大家宣布好事成雙的好消息，一是眾所期待的開賣日，即將在本周日8月25日11：00於拓元售票系統全面開賣；也將舉辦限定簽票會，則於9月14 日下午16:00在台北信義新光三越香堤大道廣場登場。蕭秉治相隔10年重返小巨蛋，歌迷更留下滿滿感性的留言給予他一路走下去的力量。例如，有位歌迷表示，10年前她只能坐三樓看台區、10年後的她，下定決心一定要坐在搖滾區；此外，也有位女歌迷留言自己的追星之路是小學六年級，如今10年過去了，長大成人的她自己賺錢有能力購買演唱會門票支持偶像，就是不想再錯過蕭秉治的演唱會；還有位歌迷也留言透露，與高中男同學偷偷曖昧2年，還介紹對方聽〈偷偷的〉，沒想到這首歌竟變定情曲，男同學不但向她告白成為男朋友，相戀9年後現在身分變老公，她想帶著初戀老公一起到小巨蛋看演唱會，聽著屬於他們記憶裡最美好的情歌金曲。這些10年之約的青春往事，說來容易，但每一段都有著刻骨銘心的回憶，其中每段故事都有蕭秉治一起共演，這10年他的經典金曲無數，陪伴他的歌迷從國小長成了大人，甚至影響他們的人生。簽唱會上，他也將特別安排驚喜，小巨蛋後台與幸運歌迷1對1合影紀念（限量），因為他想要演唱會開始到結束，都能與歌迷相伴，也象徵著歌迷一路陪伴重要時刻。除此之外，此次「活著Alive」小巨蛋座位還有個亮點，在搖滾區後設有VIP包廂，VIP包廂每人每次限購1張包廂團票、包廂內提供長沙發、螢光手環、礦泉水、1207號VIP包廂特區：每人每場限購1套，絕對讓你和朋友一起像在KTV包廂，還有像身處在夜店包廂，蕭秉治不忘向大家喊話：「我會提醒有求必應的必應創造舞台不能搭得太高，這樣我才可以在意想不到的時刻走到你們旁邊唱歌，大家都決定好要坐哪裡了嗎？」讓粉絲驚呼留言指名要坐他旁邊！