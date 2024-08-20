8年前奧運「洪荒之力姐」爆紅！本尊現況曝　轉職不當游泳選手了

備戰世界12強棒球賽！中華隊總教練曾豪駒、情蒐陳瑞昌今前往美國

記者吳政紘/綜合報導

▲世界12強中華隊情蒐陳瑞昌、總教練曾豪駒前往美國。（圖／中職提供）
▲世界12強中華隊情蒐陳瑞昌、總教練曾豪駒前往美國。（圖／中職提供）
曾豪駒出發！世界12強棒球賽，即將在今年11月10日至11月24日舉行，中華隊首戰預計在11月13日於主場台北大巨蛋迎戰韓國隊。中華隊總教練曾豪駒與前兄弟象捕手陳瑞昌，今（20）日和情蒐團隊赴美為世界12強備戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
赴美觀察旅美球員　9月中提45人名單

中華職棒、中華棒協選訓委員先前在6月初的選訓會議中，提出80人觀察大名單選手包括中職66人、業餘2人、旅外12人，而WBSC大會規範的45人名單預計在9月中提交，28人最終名單在10月份提交。

曾豪駒之前受訪表示，國內、外好手眾多，每位選手都有其優點和特色，確實較難選擇，本次預計和情蒐小組前往美國，目的為觀察台灣旅美球員，希望針對今年12強進行戰力評估。

而在賽程部分，中華隊賽程為，11月13日對韓國、14日對多明尼加、15日休兵、16日對日本、17日對澳洲、18日對古巴，比賽地點都在大巨蛋，時間都在晚上6:00或6:30分開打，想要從小組賽出線難度不低。

▲12強棒球賽中華隊總教練曾豪駒表示，從開季到目前為止都有在觀察每位選手狀況，期盼最終能設定出最好的中華隊陣容。（圖／中職提供）
▲12強棒球賽中華隊總教練曾豪駒表示，從開季到目前為止都有在觀察每位選手狀況，期盼最終能設定出最好的中華隊陣容。（圖／中職提供）
▲世界12強賽賽程，前2名晉級11月21日到23日超級循環賽，最終決戰在24日，都在東京巨蛋進行。（圖／WBSC官網）
▲世界12強賽賽程，前2名晉級11月21日到23日超級循環賽，最終決戰在24日，都在東京巨蛋進行。（圖／WBSC官網）

世界12強／曾豪駒接下國家隊任務！川岸強代理樂天桃猿二軍總教練

12強中華隊陣容定調？總教練曾豪駒給回應　對吳念庭、張奕有期待

12強中華隊強化熱身賽大巨蛋登場！11/2日起邀請歐洲強權捷克來台

12強完整賽程公布！中華隊完美安排11/13首戰韓國　全大巨蛋晚場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載