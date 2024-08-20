備戰世界12強棒球賽！中華隊總教練曾豪駒、情蒐陳瑞昌今前往美國

曾豪駒出發！世界12強棒球賽，即將在今年11月10日至11月24日舉行，中華隊首戰預計在11月13日於主場台北大巨蛋迎戰韓國隊。中華隊總教練曾豪駒與前兄弟象捕手陳瑞昌，今（20）日和情蒐團隊赴美為世界12強備戰。
赴美觀察旅美球員 9月中提45人名單
中華職棒、中華棒協選訓委員先前在6月初的選訓會議中，提出80人觀察大名單選手包括中職66人、業餘2人、旅外12人，而WBSC大會規範的45人名單預計在9月中提交，28人最終名單在10月份提交。
曾豪駒之前受訪表示，國內、外好手眾多，每位選手都有其優點和特色，確實較難選擇，本次預計和情蒐小組前往美國，目的為觀察台灣旅美球員，希望針對今年12強進行戰力評估。
而在賽程部分，中華隊賽程為，11月13日對韓國、14日對多明尼加、15日休兵、16日對日本、17日對澳洲、18日對古巴，比賽地點都在大巨蛋，時間都在晚上6:00或6:30分開打，想要從小組賽出線難度不低。
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中華職棒、中華棒協選訓委員先前在6月初的選訓會議中，提出80人觀察大名單選手包括中職66人、業餘2人、旅外12人，而WBSC大會規範的45人名單預計在9月中提交，28人最終名單在10月份提交。
曾豪駒之前受訪表示，國內、外好手眾多，每位選手都有其優點和特色，確實較難選擇，本次預計和情蒐小組前往美國，目的為觀察台灣旅美球員，希望針對今年12強進行戰力評估。
而在賽程部分，中華隊賽程為，11月13日對韓國、14日對多明尼加、15日休兵、16日對日本、17日對澳洲、18日對古巴，比賽地點都在大巨蛋，時間都在晚上6:00或6:30分開打，想要從小組賽出線難度不低。