備戰世界12強棒球賽！中華隊總教練曾豪駒、情蒐陳瑞昌今前往美國

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▲12強棒球賽中華隊總教練曾豪駒表示，從開季到目前為止都有在觀察每位選手狀況，期盼最終能設定出最好的中華隊陣容。（圖／中職提供）

▲世界12強賽賽程，前2名晉級11月21日到23日超級循環賽，最終決戰在24日，都在東京巨蛋進行。（圖／WBSC官網）

曾豪駒出發！世界12強棒球賽，即將在今年11月10日至11月24日舉行，中華隊首戰預計在11月13日於主場台北大巨蛋迎戰韓國隊。中華職棒、中華棒協選訓委員先前在6月初的選訓會議中，曾豪駒之前受訪表示，國內、外好手眾多，每位選手都有其優點和特色，確實較難選擇，而在賽程部分，中華隊賽程為，11月13日對韓國、14日對多明尼加、15日休兵、16日對日本、17日對澳洲、18日對古巴，比賽地點都在大巨蛋，時間都在晚上6:00或6:30分開打，想要從小組賽出線難度不低。