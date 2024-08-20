林右昌踩點基隆談罷免案　藍超帥發言人酸：不如多花點時間跑新北

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民進黨秘書長林右昌今（20）日到基隆土地公廟參拜，又到仁愛市場與地方人士吃小吃，雖然是不公開行程，但其實有私下透露給媒體，並約定好地點接受採訪。對此，國民黨基隆市黨部發言人黃申棟批林右昌「司馬昭之心眾人皆知」，更酸林右昌在最新的新北市長民調中，支持度遠遠落後同黨立委蘇巧慧，如果只是想把罷免當作戰功，還不如多花點時間跑新北的行程，不要再來基隆，做仇恨動員。基隆市長謝國樑罷免案成案，將在10月13日投票。對於林右昌今日走訪基隆，國民黨基隆市黨部發言人黃申棟三問林右昌，林右昌昨日發了一則不公開行程的採訪通知，到底是什麼樣的採通可以發的那麼糾結? 又想讓大家來採訪你，但又不能公開說，是不是因為民進黨中央根本不想讓黨秘書長整天三天兩頭的往基隆跑？黃申棟指出，林右昌在接受記者採訪時，一直說民進黨根本就沒有參與罷免活動，「但你大老遠地跑來基隆，不就是為了要帶風向，說基隆市長謝國樑的不是?」 身為民進黨的秘書長，怎麼還能說罷免跟民進黨完全無關。黃申棟說，今天TVBS把所有想參與新北市市長候選人做了一次民調，林右昌的民調還遠遠落後蘇巧慧，「如果只是為了想讓罷免當作你的戰功，我奉勸林前市長，還不如多花點時間去跑新北的行程，不要再來基隆，繼續做仇恨動員。」