聯結車撞忠孝橋鋼梁砸爛2車！侯友宜、蔣萬安急發聲　替代路線曝

超速又超載！聯結車甩出鋼樑砸爛忠孝橋　肇事駕駛上銬移送地檢署

記者陳苾暐/綜合報導

▲一輛聯結車行經忠孝橋時，意外將運載的鋼材甩出砸毀護欄，警方訊後已依公共危險罪送辦。（圖／翻攝畫面）
▲一輛聯結車行經忠孝橋時，意外將運載的鋼材甩出砸毀護欄，警方訊後已依公共危險罪送辦。（圖／翻攝畫面）
新北市三重區忠孝橋往台北方向，今（20）日清晨傳出一起嚴重車禍，當時一輛聯結車載運36噸重的鋼樑前往台北雙子星工地途中，疑似未綁妥貨物，導致鋼梁掉落砸毀護欄、全線封閉，警方訊後已依公共危險罪將洪姓聯結車駕駛移送新北地檢署，詳細肇事原因還有待進一步釐清。

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據了解，今天清晨5時50分洪男駕駛聯結車從桃園準備將鋼樑載運到台北雙子星大樓，豈料行經忠孝橋時後斗鋼樑卻突然掉落，當場砸毀忠孝橋護欄，並釀成大量碎石墜落、波及橋下2台轎車，雖全案無人傷亡，但受車禍影響雙北交通上午出現大打結，目前僅開放單向內線通行。

警方表示，肇事聯結車貨運單記載該車載重（總重）為53.27公噸，而該車法定載重（總重）43公噸，計已超載10.27公噸，超越車輛可負載重量，違反《道路交通管理處罰條例》29之2條規定，將處以新台幣1萬元以上罰鍰。至於肇事車輛裝載貨物不穩妥部分，違反《道路交通管理處罰條例》第30條1項2款規定，將處以新台幣3000元以上18000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，另外，行車紀錄器也顯示聯結車已超過該路段限速50公里。

經新北市府評估，肇事路段若要恢復約需2個月時間，相關工程約要2百萬元；今天晚間6時許警方訊後已依《刑法》公共危險罪，將洪姓肇事駕駛移送新北地檢署偵辦，詳細事故原因還有待進一步釐清。

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