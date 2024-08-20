李棟旭分手秀智就沒再談戀愛！單身6年吐「無法交往原因」引共鳴

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲池錫辰（中）發現李棟旭（右）是細節控，對女友應該都很體貼，李棟旭也承認「我就是這樣對前女友的」。（圖／뜬뜬 DdeunDdeun YouTube）

▲李棟旭直言已經忘記怎麼談戀愛，也不知道怎麼與異性拉近距離，還是一人待著最舒服。（圖／뜬뜬 DdeunDdeun YouTube）

▲李棟旭是南韓的一線演員、國民男神。（圖／킹콩 by 스타쉽Blog）

▲秀智是李棟旭唯一認愛的前女友。（圖／Netflix）

韓星李棟旭日前上劉在錫主持的《藉口GO》節目，吐露現在談不了戀愛的原因，不外乎是許久沒談戀愛的他，已經忘了怎麼跟異性拉近距離，加上上了年紀，覺得變親近的過程太麻煩，「一個人比較自在」，一番言論引起不少人共鳴。節目中，池錫辰放下手中的蝦子後，李棟旭察覺到對方的不方便，默默遞衛生紙給他擦，池錫辰對於這小細節動作讚賞有佳，讚嘆表示：「說真的，如果這樣對女朋友的話，真的會讓人覺得...（指很體貼）。」李棟旭表示：「恩恩我就是這樣對前女友的。」李棟旭對此表示，現在的自己已經沒辦法、也忘記該怎麼談戀愛，因為要與對方拉近距離的過程太麻煩，「我已經不知道該怎麼做了。」其實李棟旭已有6年沒談戀愛，上一任就是2018年跟秀智維持4個月的短命戀情。李棟旭覺得現在單身很自在，也已經習慣自己一個人，想做什麼就做什麼，不用顧慮到另一半心情，劉在錫就反問他：「那你還想不想談？」李棟旭回：「想是想，但太麻煩了。」加上自己上了年紀，「不像以前，能夠說愛就愛」，池錫辰也說以他們現在的年齡，交往前都會顧慮很多，李棟旭點頭認同，並透露現在工作繁忙，碰到異性的機會少，休假的話也只想一人待在家最舒服，「我很需要一個人的時間，看劇也能隨心所欲看自己想看的，如果有一個人在旁邊，還要考慮對方的喜好」。李棟旭的「談戀愛太麻煩」言論，吸引不少網友共鳴：「真的，跟人相處真的很累，都沒有休息的時間」、「跟人相處有時候真的很消耗能量」、「同意，改變自己迎合別人，我已經做不到了」、「就連見家人，我也覺得太累只想一個人待著」、「我也覺得談戀愛好麻煩，不如去做能讓自己開心的事」、「照顧自己都沒時間了，還要考慮別人真的太累人了」，都是一面倒支持李棟旭的留言。李棟旭今年42歲，於1999年出道，2005年與李多海主演《我的女孩 My Girl》打開亞洲知名度，是不少韓劇迷心目中的男神。他演過不少膾炙人口的電視劇，包含《女人的香氣》、《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《觸及真心》等，演技實力有目共睹，也鮮少傳出緋聞，唯一認愛的對象，就是2018年3月與「國民女神」秀智的戀情，但2人只交往4個月就分手，雖然李棟旭曾傳出跟李多海、劉寅娜等人假戲真做，卻都未經證實，他也一直寄情於工作上，這幾年主演的《九尾狐傳》、《九尾狐傳1938》、《殺人者的購物中心》等劇都大獲好評。