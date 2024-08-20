狄鶯怒了！遭韓森影射「排泄物無法清」　孫安佐經紀人下最後通牒

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▲重讀在IG上發聲，並質疑《拳願》的專業度。（圖／IG l_blacksun314）

▲重讀指出孫鵬、狄鶯非常生氣，認為韓森的言論在影射家長。（圖／IG l_blacksun314）

近期頻登社會、娛樂新聞的孫安佐，日前在真人秀《拳願之星》中，和號稱「台中燒打雞」的韓森發生衝突，當時孫安佐掐住對方脖子，沒想到被韓森打巴掌，事後韓森還怒嗆：「連清理排泄物的能力都沒有，還要別人幫他擦屁股！」導致錄影一度中斷，當時的畫面還遭到外流，掀起不少話題。如今此事卻延伸出案外案。孫安佐的經紀人「重讀教條」今（20）日拍片發聲，指出孫安佐的父母孫鵬與狄鶯不滿遭韓森影射，並限期3天要求主辦和韓森出面給個交代，重讀教條還指出韓森嗆「排泄物無法清」一事，痛罵：「不就是在影射家長嗎？」重讀教條今（20）日在IG上發聲，怒嗆《拳願》的主辦方，並坦言自己也在現場，表示只要孫安佐與韓森沒有發聲肢體衝突，其它的都是小事：「我們是想把怒氣放在擂台上正式解決，因為這個是男子漢的做法。」並質疑《拳願》的專業度：「為什麼這個節目在還沒有發出去之前，就有人流出這個畫面，讓新聞媒體大肆宣揚？誰來負責？」不只如此，重讀教條表示，孫鵬、狄鶯對於韓森的發言感到非常不滿與憤怒：「今天韓森你的言論針對孫安佐，他們沒有意見，但是已經罵到他們父母那邊去了！什麼排泄物無法清理？這件事情不就是在影射家長嗎？」重讀教條直言主辦方和韓森如果無法給出1個交代：「我看《拳願》也不用辦下去了。」重讀教條更以孫鵬與狄鶯的立場表態：「他們沒辦法放任讓兒子去和1個不懂得尊師重道的人比賽，更何況他們也嚴重懷疑韓森你今天想利用這場拳賽去提高你的身價，在尊師重道都沒搞定的情況下，孫鵬哥是絕對、絕對不會答應這件事情的。」重讀教條最後更強調：「如果主辦方和韓森選擇忽視，就等於是將孫鵬和狄鶯的面子踩在地上，我們現在就針對這件事情，包含上述影片流出的問題，3天內我這邊代表兩位家長就給你們3天內的時間做回覆，你們自己看著辦。」