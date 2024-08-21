巷仔內／辜仲諒回歸中信金首戰　與台新吳東亮搶新光金為哪椿？

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原本傳出「新新併」有新進展，台新金與新光金周四可望召開董事會，討論換股比例，中信金卻「攔轎搶親」，將公開收購新光金股份，也被視為中信「辜大少」辜仲諒重返中信金董事會後的首戰。若成功拿下新光金，中信金資產規模將超越富邦金及國泰金，成為最大金控，只是，中信金能否順利拿下仍有不少變數，除金管會態度之外，新光金大股東動向更是關鍵，尤其握有經營權的台新金董事長吳東亮背負家族史命，有非併不可的壓力，勢必得有新的因應對策，而新光吳家老大、新光金創辦人吳東進是否願意將新光金拱手讓給中信辜家？這場搶親大戲才剛開始，大家也都坐等好戲上場。其實「新新併」傳了很久，最後都不了了之，直到台新金董事長吳東亮結合新光金大股東洪士琪打著「改革派」名號，成功拿下新光金經營權，在透過增資、發債等改善新光人壽財務體質，獲利也由虧轉盈之下，也重新點燃「新新併」希望，重啟合併評估。近日更傳出2家金控都將於8月22日召開董事會，討論換股比率，甚至2家金控總經理8月19日也都到金管會拜會銀行局長莊琇媛，眼看「新新併」已勢在必行。沒想到，8月20日殺出程咬金，中信金召開臨時董事會通過將公開收購新光金股票，也讓台新金想併新光金增添變數，還是強勁競爭對手。不過，之前市場就曾傳過新光吳家老大、新光金創辦人吳東進在市場上暗中找過另一勢力，在被國泰金、富邦金婉拒後，找上對合併新光金有興趣的中信金，，當時中信金對傳聞不予評論。如今，正當台新金與新光金將開始討論娶親的事，情敵就出現了，中信金甚至搶先宣布，將公開收購新光金股票。市場也好奇，為何台新金及中信金都對新光金這麼有興趣？因為新光金與2家金控都有互補性，其中台新金的壽險及證券較弱，剛好新光金有新光人壽及元富證券，台新金併了新光金，資產規模更可從3.2兆元達到8.3兆元，金控排名僅次國泰金、富邦金、中信金，也就是說，台新金併了新光金，也威脅到中信金的老三地位。當然，對中信金來說，與其坐等同業壯大，不如主動出擊。之前在中信金法說會上，時任中信金總經理的陳佳文（現轉任中信銀董事長）就曾指出，因台灣金融市場成熟，不論是銀行、保險或證券，市占成長要達2%都很困難，併購永遠是選項，若能藉由併購來擴大規模與客戶群，創造新局的機會最大。中信金至今年6月底資產規模有8.5兆，如果併了新光金，資產規模將一舉超過富邦金及國泰金，成為台灣資產規模最大的金控，對中信金來說，當然是千載難逢的好機會，更是中信辜大少辜仲諒回鍋中信金董事會後的首戰，若一戰成功，也將是台灣第2宗「金金併」案例，對辜仲諒來說更具意義。新光金股價近來也已因併購議題再度飆漲，8月20日漲逾6%收11.8元，在中信金加入搶親後，股價恐怕更水漲船高，不過，就目前金融股價來看，新光金仍算相對便宜，加上新光金股權非常分散，這也是為什麼中信金要採公開收購策略，因此，市場對中信金在此時發動非合意併購，即公開收購新光金股權也不意外。至於外界對於新壽資產品質仍有疑慮，市場認為，中信金之前就有合併台灣人壽的經驗，對於併購壽險並不陌生，對併購新光金相信也有一定自信。只是，新光人壽畢竟是由吳火獅在1963年創立，也是吳東進及吳東亮的父親，因此，對於新光吳家兄弟來說，經營新光金也背負著家族史命，即便兩兄弟因爭奪經營權鬧不合，至少目前經營權還在吳家。現在中信金要來搶親，對握有經營權的吳東亮，壓力自然倍增，更有非併不可的壓力，甚至一有閃失，可能就失去併購新光金的機會，錯失躍升第4大金控的機會，而吳家兄弟能否團結對外也很難說，尤其之前就傳是吳東進引進中信金另一勢力。當然，就新光金董事會來說，台新金吳東亮握有2/3優勢席次，要通過與台新金併或反對中信金合併也不難，但新光金畢竟上市公司，有超過44.5萬名股東，面對併購案也必須替公司及股東爭議最大權益，而不是想著家族利益，加上吳東亮目前能掌握的新光金股權約1成，原本打換透過換股進行合併，現在中信金採取「非合意併購」，即公開收購股權，市場也在看吳東亮如何接招，是否得被迫加入「公開收購」戰局，或是能提出更優的併購條件，這也是接市場未來關注的焦點，看來這場併購搶親大戲才剛上演，大家也都等著看，到底最後誰能娶到新光金。