不滿噪音問題！嘉義老翁闖鄰居家射殺57歲女　檢方複訊後聲押

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嘉義一名余姓老翁（77歲），因噪音問題長期與殷姓女鄰居（57歲）不合，昨（19）日下午余翁竟情緒失控持獵槍朝對方射擊，導致殷女失血過多，送醫搶救宣告不治，嘉義地檢署檢察官複訊後已向嘉義地院聲請羈押。據了解，余翁與中國籍殷女為同住在中埔鄉和美村的鄰居，但雙方疑因噪音問題等互相不滿，昨天下午3時許余翁拿著一把獵槍，從屋後防火巷走進殷女家中，並朝其扣動板機，造成殷女胸口中彈，當場濺出大量鮮血。殷女的葉姓同居人聽見巨響後，嚇得連忙跑下樓查看，這才發現殷女倒臥廚房地板且意識模糊，雖第一時間報警求救，並送往醫院搶救，無奈仍因傷重不治。事後余翁供稱，因懷疑殷女屢屢發出聲響，還在半夜製造噪音影響他的睡眠，多次反應又沒得到改善，才會憤而行兇，經查，余翁所持改造獵槍為非法登記，後續將進一步釐清槍枝來源，檢方今天晚上複訊後已向地院聲請羈押余翁。