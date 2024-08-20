新青安7月受理件數減近2成　核貸戶數、金額不減反增

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財政部國庫署今（20）日公布7月新版青年安心成家「新青安」放貸執行情形，單月核貸戶數月增8.72%至7876戶，核貸金額新台幣623.32億元，較6月增加9.8%，但受理案件月減近2成，較6月減少354件至6805戶。根據統計，累計去年8月至今年7月底，新青安共撥貸戶數7萬3100戶、金額約5472.3億元。為減輕民眾購屋負擔，財政部啟動「青年安心成家貸款」，自去年8月1日起放寬各項條件，而根據統計，各行庫今年7月承作新青安狀況，台灣銀行撥貸1759戶、金額137.19億元，土地銀行撥貸1219戶、金額94.54億元，合作金庫撥貸1051戶、金額85.20億元，華南銀行撥貸1180戶、金額89.77億元，兆豐銀行撥貸684戶、金額59.67億元、彰化銀行撥貸684戶、金額55.23億元，第一銀行撥貸736戶、金額58.68億元，台企銀撥貸563戶、金額43.04億元。整體來說，7月新青安撥貸件數共7876件，較6月7244件成長8.72％，撥貸金額較6月增加9.8%至623.32億元，外界認為可能與上半年受理案件遞延所致，也可能是在新青安帶動房市暢旺後，銀行加強貸前、貸後管理，業界預估年底將可能會撥貸件數、金額雙雙衰退的局面。