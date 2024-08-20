一生經歷2次世界大戰！世界最長壽人瑞睡夢中逝世　享嵩壽117歲

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世界上最長壽人瑞、西班牙老婦瑪麗亞·布蘭尼亞斯·莫雷拉（Maria Branyas Morera）的家屬週二（20）透過社群平台X發文表示，莫雷拉用她生前所期盼的方式，在她的睡夢中安詳且沒有苦痛地離開人世；這名出生於美國，7歲後搬回西班牙加泰隆尼亞地區（Catalonia）的老婦，經歷了2次世界大戰與流行疾病，享嵩壽117歲。綜合《衛報》、《法新社》等外媒報導，莫雷拉的家屬週二代其發文，稱莫雷拉已經離大家而去，且如她所期盼的在睡夢中，安詳且沒有苦痛地離開，「我們將永遠記住她的一切建議與良善」。莫雷拉出生於1907年的加州舊金山（San Francisco），去年1月118歲的法國修女蘭登（Lucile Randon）去世後，獲得金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證為世界上最長壽的人瑞，並於今年3月4日迎來117歲生日。到了晚年，莫雷拉經常使用「語音轉文字」設備來表達自己的想法，她曾表示自己認為能夠如此長壽，除了歸功於好運氣、良好的基因遺傳以外，還歸功於自己生活井井有條、保持安寧、經常接觸大自然、情緒穩定、與親友保持良好關係，也與任何有毒的人際關係（toxic people）保持距離。莫雷拉這一生經歷了1918年西班牙流感、第一次和第二次世界大戰以及西班牙內戰，她也在2020年、她的113歲生日幾週後感染了新冠疫情，當時她被隔離在自家房間裡，但後來已經完全康復。