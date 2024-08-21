全球央行年會將登場！靜待Fed動態、主席鮑爾演說　美股熄火收黑

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美國零售銷售數據強勁和通膨數據下滑在前幾天帶動美股上揚後，投資者無意追逐進來的漲勢，靜待本週美國聯準會（Fed）)7月會議紀錄以及主席鮑爾將在全球央行年會發表的演說，週二（20日）美股小幅走低，結束了連續上漲的勢頭。儘管週二出現波動，但主要指數早前已大幅反彈。標普500指數下跌0.2%，那斯達克指數下跌0.33%，終結連八紅走勢，道瓊工業指數下跌不到100點。台積電ADR跌1.94％全球各地央行總裁、決策官員與經濟學家將在週四（22日）齊聚一年一度的「傑克森霍爾」全球央行年會。在此之前，市場焦點將放在週三公布的聯準會7月政策會議紀要上。鮑爾預計將於週五發表講話，市場普遍認為，鮑爾將為下月降息鋪路。任何有關潛在衰退的評論也將成為焦點，尤其是鮑爾是否仍認為美國經濟軟著陸。美國投資研究機構CFRA Research分析師史托瓦爾（Sam Stovall）表示，聯準會官員希望表明，「他們正處於曲線的頂端，而不是落後於曲線。但與此同時，他們不想在火勢熄滅之前過於激進地消除壓力。」投資者密切關注美國勞工局（BLS）週三公布的年度修正數據。高盛集團和富國銀行的經濟學家預計，政府週三公布的初步基準修正結果顯示，截至3月份的全年就業人數成長至少比目前估計得少60萬。摩根大通預測認為就業人數減少約36萬，而高盛則表示，實際減少人數可能高達100萬。由於新的經濟數據增強了聯準會比之前預想的更早、甚至更大幅度降息的理由，股市已從8月初的暴跌中強勢反彈。美國紐約諮詢公司22V Research的狄布喜（Dennis DeBusschere）表示，「我們猜測，過去一週利率下降的原因是市場對薪資修正的過度關注。人們似乎認為，大幅下調利率將增加傑克森霍爾會議發出更激進降息訊號的可能性。這似乎很合理。而且，這並不意味著經濟衰退的可能性上升。」領跌2.12%至每股127.25美元，但在過去六天該股上漲近25%。華爾街預期輝達即將公布的財報可能出現雜訊，市場對新Blackwell晶片系列的出貨延遲感到好奇，但金融公司Susquehanna仍然對該股持樂觀態度。驟跌4.20%至每股172.10美元。該公司原先預計在2020年投入市場的最新機型777X客機，直到今年7月才在美國聯邦航空署的監管下開始測試飛行，但在試飛期間發現機身結構有裂痕，因此以飛航安全為由全面停飛更換零件。收黑0.95%至每股100.78美元。一艘英國軟體公司Autonomy公司創始人林奇（Michael Lynch）所屬的豪華遊艇19日凌晨在地中海義大利西西里島附近海域沉沒，目前已知15人獲救，但有1人遇難，尚有6人下落不明，摩根士丹利國際公司董事長布魯默（Jonathan Bloomer）也在失蹤名單上。居家建材零售業者股價下跌1.18%原因是該公司在季度收益中下調了年度利潤和銷售預期。這家家居裝飾零售商與競爭對手家得寶一樣，表示消費者對大件商品的需求低迷。道瓊工業指數下挫61.56點或0.15%，以40834.97點作收。標普500指數微跌11.13點或0.20%，收報5597.12點。科技股那斯達克指數滑落59.83點或0.33%，收17816.94點。費城半導體指數下跌70.27點或1.33%，收5196.3點。