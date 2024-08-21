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畫面流出打臉！八軍團戰術輪車自撞路樹　竟是駕駛拿東西不看前方

記者孫唯容/綜合報導

▲陸軍八軍團43砲指部一輛中型戰術輪自撞路樹釀7傷，警方調查後表示，疑似因方向盤卡住才會釀禍，不過有車內監視器畫面流出，發現駕駛多次低頭拿東西，未注意車前情況，與警方說法有所出入。（圖／翻攝黑色豪門群組）
▲陸軍八軍團43砲指部一輛中型戰術輪自撞路樹釀7傷，警方調查後表示，疑似因方向盤卡住才會釀禍，不過有車內監視器畫面流出，發現駕駛多次低頭拿東西，未注意車前情況，與警方說法有所出入。（圖／翻攝黑色豪門群組）
陸軍八軍團43砲指部一輛中型戰術輪，昨（20）日前往恆春執行重砲射擊任務，豈料途中枋山鄉台26線3.3公里處，不明原因撞上一旁路樹，導致7人受傷送醫，後續警方調查後表示，疑似因方向盤卡住才會釀禍，不過有車內監視器畫面流出，發現駕駛多次低頭拿東西，未注意車前情況，與警方說法有所出入。

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據了解，中型戰術輪駕駛為32歲洪姓男子，當時車內載有12人，後方拖著155榴彈砲，當天為了下周的重砲射擊任務做準備，因此20日清晨從高雄考潭營區出發，準備南下屏東枋山射擊訓場，豈料8時許，行經枋山鄉楓港國小以南道路時，突然撞擊路樹，導致副駕周姓幹部、後車斗6名乘坐的士兵擦挫傷送醫，所幸7人均無大礙。

▲（圖／翻攝黑色豪門群組）
▲駕駛頻頻低頭。（圖／翻攝黑色豪門群組）

警方製作筆錄後，初步懷疑是方向盤卡住釀禍，車輛右偏後撞上路樹，駕駛酒測值為0。不過，根據最新流出的監視器畫面，與警方調查有所出入。

根據畫面顯示，洪姓駕駛開車時頻頻低頭，一下拿手機一下拿物品，反覆整理擺放，副駕駛一度想出手幫忙，但駕駛仍堅持要自己來，過程中多次移開視線未看前方路面，短短不到幾秒，車子就失控撞向路樹，釀成車禍。

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