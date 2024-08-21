日本羽球公開賽21日完整賽程！周天成出戰　戰況及轉播資訊一次看

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賽程 日期 台灣

時間 項目 第1日 2024年8月20日 09:00 32強賽 第2日 2023年8月21日 09:00 32強賽 第3日 2023年8月22日 09:00 16強賽 第4日 2024年8月23日 09:00 半準決賽 第5日 2024年8月24日 09:00 準決賽 第6日 2024年8月25日 10:00 決賽

雙打 選手 男雙7組 邱相榤／王齊麟、陳政寬／陳勝發、江建葦／吳軒毅、李芳至／李芳任、林秉緯／蘇敬恒、盧敬堯／魏俊緯、楊博軒／李哲輝 女雙8組 鄭育沛／孫昱瑆、許尹鏸／林芝昀、胡綾芳／鄭宇倢、汪郁喬／宋祐媗、詹又蓁／林芷均、宋碩芸／余芊慧、楊景惇／張淨惠、鄧淳薫／楊筑云 混雙5組 楊博軒／胡綾芳、林秉緯／林芷均、葉宏蔚／詹又蓁、許尹鏸／陳政寬、楊筑云／吳軒毅

電視轉播 ：MOD愛爾達體育三台

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▲2024巴黎奧運羽球男單賽事，「台灣一哥」周天成取勝後也激動地振臂怒吼，激勵人心。（圖／美聯社／達志影像）

周天成出戰！BWF2024日本羽球公開賽 32 強賽事今（ 21）日展開第二天戰況，台灣好手周天成、王子維都在上午出賽，尤其王子維也幫忙巴黎奧運中華隊後首度出賽，周天成在巴黎奧運8強不敵台灣好手戴資穎昨日在首戰輕鬆擊敗Ashmita Chaliha，這場比賽也是她自奧運以來的首場正式比賽。羽球公開賽總共有 5 個項目，分別為：女子單打、男子單打、女子雙打、男子雙打、混合雙打。（三） 比賽 8：00 開始（台灣時間）男子單打台灣賽程時間：8:00 王子維出戰駱建佑9:55 李佳豪出戰 伍家朗10:55 周天成出戰 陸光祖女子單打賽程時間：9:05 邱品蒨 出戰 李文珊10:45 許玟琪 出戰 水津愛美10:45 宋碩芸 出戰 革通男單：石宇奇、李詩灃、陸光祖、翁泓陽、雷蘭曦女單：王凱世、韓悅、張藝曼男雙：梁偉鏗/王昶、何濟霆/任翔宇、陳柏陽/劉毅、謝浩南/曾維瀚女雙：劉聖書/譚寧、陳清晨/鄭雨、賈一凡/李汶妹、李怡婧/羅傑敏、張殊賢/坑姝良混雙：蔣振邦/魏雅欣、程星/張馳