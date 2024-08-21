日本羽球公開賽21日完整賽程！周天成出戰　戰況及轉播資訊一次看

周天成出戰！BWF2024日本羽球公開賽 32 強賽事今（ 21）日展開第二天戰況，台灣好手周天成、王子維都在上午出賽，尤其王子維也幫忙巴黎奧運中華隊後首度出賽，周天成在巴黎奧運8強不敵Lakshya Sen，無緣獎牌，但也十分難得，而「羽球王子」王子維第一場出戰的就是新加坡好手駱建佑，王子維很有機會出線。《NOWnews今日新聞》也提供轉播、賽程等資訊給讀者。
台灣好手戴資穎昨日在首戰輕鬆擊敗Ashmita Chaliha，這場比賽也是她自奧運以來的首場正式比賽。戴資穎帶傷上陣，可以看到護膝還是在她腿上，但日本公開賽不打要罰款5000美元，戴資穎為了要打台北羽球公開賽，選擇到日本參賽，並可以休息不打韓國公開賽。
BWF日本羽球公開賽賽程：
羽球公開賽總共有 5 個項目，分別為：女子單打、男子單打、女子雙打、男子雙打、混合雙打。
BWF 日本羽球公開賽直播線上看
比賽日期：8/21（三） 比賽 8：00 開始（台灣時間）
男子單打台灣賽程
時間：8:00 王子維出戰駱建佑
9:55 李佳豪出戰 伍家朗
10:55 周天成出戰 陸光祖
女子單打賽程
時間：9:05 邱品蒨 出戰 李文珊
10:45 許玟琪 出戰 水津愛美
10:45 宋碩芸 出戰 革通
台灣雙打、混雙中華隊出席選手
中國隊羽球大名單：
男單：石宇奇、李詩灃、陸光祖、翁泓陽、雷蘭曦
女單：王凱世、韓悅、張藝曼
男雙：梁偉鏗/王昶、何濟霆/任翔宇、陳柏陽/劉毅、謝浩南/曾維瀚
女雙：劉聖書/譚寧、陳清晨/鄭雨、賈一凡/李汶妹、李怡婧/羅傑敏、張殊賢/坑姝良
混雙：蔣振邦/魏雅欣、程星/張馳
日本公開賽轉播資訊：
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BWF日本羽球公開賽賽程：
|賽程
|日期
|台灣
時間
|項目
|第1日
|2024年8月20日
|09:00
|32強賽
|第2日
|2023年8月21日
|09:00
|32強賽
|第3日
|2023年8月22日
|09:00
|16強賽
|第4日
|2024年8月23日
|09:00
|半準決賽
|第5日
|2024年8月24日
|09:00
|準決賽
|第6日
|2024年8月25日
|10:00
|決賽
BWF 日本羽球公開賽直播線上看
比賽日期：8/21（三） 比賽 8：00 開始（台灣時間）
男子單打台灣賽程
時間：8:00 王子維出戰駱建佑
9:55 李佳豪出戰 伍家朗
10:55 周天成出戰 陸光祖
女子單打賽程
時間：9:05 邱品蒨 出戰 李文珊
10:45 許玟琪 出戰 水津愛美
10:45 宋碩芸 出戰 革通
台灣雙打、混雙中華隊出席選手
|雙打
|選手
|男雙7組
|邱相榤／王齊麟、陳政寬／陳勝發、江建葦／吳軒毅、李芳至／李芳任、林秉緯／蘇敬恒、盧敬堯／魏俊緯、楊博軒／李哲輝
|女雙8組
|鄭育沛／孫昱瑆、許尹鏸／林芝昀、胡綾芳／鄭宇倢、汪郁喬／宋祐媗、詹又蓁／林芷均、宋碩芸／余芊慧、楊景惇／張淨惠、鄧淳薫／楊筑云
|混雙5組
|楊博軒／胡綾芳、林秉緯／林芷均、葉宏蔚／詹又蓁、許尹鏸／陳政寬、楊筑云／吳軒毅
男單：石宇奇、李詩灃、陸光祖、翁泓陽、雷蘭曦
女單：王凱世、韓悅、張藝曼
男雙：梁偉鏗/王昶、何濟霆/任翔宇、陳柏陽/劉毅、謝浩南/曾維瀚
女雙：劉聖書/譚寧、陳清晨/鄭雨、賈一凡/李汶妹、李怡婧/羅傑敏、張殊賢/坑姝良
混雙：蔣振邦/魏雅欣、程星/張馳
日本公開賽轉播資訊：
- 電視轉播：MOD愛爾達體育三台
- 網路轉播：請點此 （21日開始轉播）
- 線上轉播：BWFYoutube
- 官網賽程：請按此