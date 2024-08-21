CoCo買一送一！HPP青芭樂檸檬綠「第二杯10元」　再睡5分鐘打5折

週三就是喝手搖飲料優惠的好日子！CoCo都可不只有兩大外送「買一送一」限時好康，今（21）日週三好友日，祭出新品HPP青芭樂檸檬綠「第二杯0元」一日快閃優惠；加入再睡5分鐘會員可享「八蕎純茶5折」隱藏優惠一次整理。
📌CoCo都可：兩大外送「買一送一」
CoCo都可2大外送「買一送一」優惠！Uber Eats即日起至8月27日，拍拍拍呀青牛乳(L)、檸檬奇遇桔(L)同品項買一送一；僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限，售完為止，活動時間及內容以門市為主，部分門市不參與本活動。foodpanda則是即日起至8月31日，珍珠奶茶(L)、21歲輕檸烏龍(L)同品項買一送一，僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限售完為止，部分門市不參與本活動。
📌CoCo都可：HPP青芭樂檸檬綠「第二杯10元」！
CoCo都可全新推出採用HPP冷高壓滅菌技術封存果汁營養的「HPP青芭樂檸檬綠」，將台灣珍珠芭樂的清爽香甜、融合茉莉綠茶及當季檸檬，還喝得到蜂蜜清甜的「蜜香凍」，消暑又解渴。今8月21日CoCo週三好友日，一日快閃在官方LINE領券、都可訂線上點單憑券可享「HPP青芭樂檸檬綠第二杯10元」超划算！大杯原價75元，折扣下來相當於一杯43元有找！
提醒大家，活動日優惠指定固定糖度冰量；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限8月21日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌再睡5分鐘：加入會員「八蕎純茶5折」隱藏優惠
手搖飲料再睡5分鐘有隱藏優惠，只要加入再睡5分鐘會員，即日起至8月23日到櫃上出示會員，就可享「八蕎純茶5折」限時優惠！熟八蕎系列手搖飲料喝得到大麥伴隨著穀物焙炒後的淡淡甜香，輕盈麥韻還無咖啡因，划算開喝了。
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CoCo都可2大外送「買一送一」優惠！Uber Eats即日起至8月27日，拍拍拍呀青牛乳(L)、檸檬奇遇桔(L)同品項買一送一；僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限，售完為止，活動時間及內容以門市為主，部分門市不參與本活動。foodpanda則是即日起至8月31日，珍珠奶茶(L)、21歲輕檸烏龍(L)同品項買一送一，僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限售完為止，部分門市不參與本活動。
📌CoCo都可：HPP青芭樂檸檬綠「第二杯10元」！
CoCo都可全新推出採用HPP冷高壓滅菌技術封存果汁營養的「HPP青芭樂檸檬綠」，將台灣珍珠芭樂的清爽香甜、融合茉莉綠茶及當季檸檬，還喝得到蜂蜜清甜的「蜜香凍」，消暑又解渴。今8月21日CoCo週三好友日，一日快閃在官方LINE領券、都可訂線上點單憑券可享「HPP青芭樂檸檬綠第二杯10元」超划算！大杯原價75元，折扣下來相當於一杯43元有找！
提醒大家，活動日優惠指定固定糖度冰量；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限8月21日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌再睡5分鐘：加入會員「八蕎純茶5折」隱藏優惠
手搖飲料再睡5分鐘有隱藏優惠，只要加入再睡5分鐘會員，即日起至8月23日到櫃上出示會員，就可享「八蕎純茶5折」限時優惠！熟八蕎系列手搖飲料喝得到大麥伴隨著穀物焙炒後的淡淡甜香，輕盈麥韻還無咖啡因，划算開喝了。