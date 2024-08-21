CoCo買一送一！HPP青芭樂檸檬綠「第二杯10元」　再睡5分鐘打5折

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▲CoCo都可兩大外送「買一送一」，珍珠奶茶、檸檬奇遇桔等多款手搖都半價。（圖／翻攝自CoCo都可官網）

▲CoCo都可今週三好友日「HPP青芭樂檸檬綠​​​​​​​第二杯10元」一日快閃優惠。（圖／CoCo都可提供）

▲再睡5分鐘隱藏優惠，加入會員「八蕎純茶5折」。（圖／記者蕭涵云攝）

週三就是喝手搖飲料優惠的好日子！CoCo都可不只有兩大外送「買一送一」限時好康，今（21）日週三好友日，祭出新品HPP青芭樂檸檬綠「第二杯0元」一日快閃優惠；加入再睡5分鐘會員可享「八蕎純茶5折」隱藏優惠一次整理。CoCo都可2大外送「買一送一」優惠！；僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限，售完為止，活動時間及內容以門市為主，部分門市不參與本活動。，僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限售完為止，部分門市不參與本活動。CoCo都可全新推出採用HPP冷高壓滅菌技術封存果汁營養的「HPP青芭樂檸檬綠」，將台灣珍珠芭樂的清爽香甜、融合茉莉綠茶及當季檸檬，還喝得到蜂蜜清甜的「蜜香凍」，消暑又解渴。提醒大家，活動日優惠指定固定糖度冰量；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限8月21日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。手搖飲料再睡5分鐘有隱藏優惠，只要加入再睡5分鐘會員，即日起至8月23日到櫃上出示會員，就可享「八蕎純茶5折」限時優惠！熟八蕎系列手搖飲料喝得到大麥伴隨著穀物焙炒後的淡淡甜香，輕盈麥韻還無咖啡因，划算開喝了。