國科會科學園區審議會核准29件投增資案　總額136.73億元

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國家科學及技術委員會科學園區審議會第18次會議最近通過12件投資案，總計新台幣25.45億元，包括精密機械的5個餅精密工業股份有限公司、亘聯股份有限公司、微影半導體股份有限公司，還有生物技術的永立榮生醫股份有限公司、台美檢驗科技股份有限公司再生醫學事業分公司、安奕生物科技股份有限公司，以及積體電路的環翔科技股份有限公司、碳矽電子股份有限公司、兆發科技股份有限公司、中勤實業股份有限公司南科分公司等，此外尚有17件增資案，合計增資約111.28億元。國科會表示，5個餅精密工業股份有限公司設立在中部科學園區的二林園區，投資金額2億元，還與工研院合作開發完成國內首創「TRC（Trans-critical Organic Rankine Cycle）穿臨界發電系統設備」相關技術，並且自行研發建構關鍵零件與核心技術，具備獨創性開發設計與高度技術門檻的競爭優勢，承襲母公司協銳精密工業股份有限公司生產工具機與精密零件約37年的經驗、5項專利技術，產品與服務具有競爭力，也有機會成功打造廢熱發電，有助我國推動新能源政策，帶動台灣整體產業升級、技術累積與人才養成，增進國家與產業的成長動力，符合二林園區能源與精密機械產業之研究發展。國科會指出，亘聯股份有限公司設立在中部科學園區的后里園區，投資金額1億元，主要產品包括刀庫單元、刀套、鏈條與加工中心機械周邊零組件，均為精密機械產業與工具機自動化的關鍵零組件，其中刀庫單元為了自動儲刀與換刀系統，配合刀具及刀鏈的應用，可以針對不同機械加工需求進行客製化，對於工具機自動化的精度與性能具有相當大的提升與優化，並且大幅縮短加工時程，降低生產成本，近年由於國內智慧機械產業化、產業智能化的政策，國內外各種加工設備朝向自動化與多軸化的發展趨勢，智慧精密機械加工機的需求逐年提升，進駐後將專供高端工具機自動化設備相關零組件，持續強化工具機產業價值鏈提升附加價值。國科會說明，永立榮生醫股份有限公司設立在新竹科學園區之生醫園區，投資金額8億元，主要產品是以羊水幹細胞專利作為核心，研發幹細胞新藥、幹細胞外泌體新藥，以及開發幹細胞相關產品原料與應用技術，擁有全球少數、台灣唯一的羊水幹細胞國際專利，運用羊水幹細胞促進神經細胞等再生的優異能力，選擇適合的適應症，開發異體細胞再生療法，並且運用幹細胞衍生物外泌體的修復、抗發炎與免疫調節的潛力，拓展羊水幹細胞的應用範圍，進駐後將藉由優秀的研發團隊，持續深耕再生醫療領域，提升公司產品開發成果與營運效益，並且整合國內外產官學研資源，透過生醫園區上下游產業合作，帶動CDMO等再生細胞產業鏈商機，發揮園區產業聚落綜效。國科會提到，環翔科技股份有限公司設立在新竹科學園區的新竹園區，投資金額1億元，主要產品包括氮化鎵功率半導體元件、氮化鎵射頻半導體元件、體聲波濾波器等3大化合物半導體產品應用，產品可以滿足資料中心、AI伺服器、電動車充電等高壓高功率元件，還有5G通訊、國防裝置、民用雷達、低軌衛星等行動通訊功率放大器，以及穿戴式電子裝置、智慧自動駕駛等耐受高轉換功率、高功率與體聲波濾波器的市場需求，母公司英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股股份有限公司（GCS Holdings, Inc）則是全球首要化合物半導體研究、開發與製造公司，擁有多數自有技術專利與高市場占有率，將會支援本案技術自主開發，發揮智慧製造潛力，提高競爭優勢。國科會表示，碳矽電子股份有限公司設立在新竹科學園區的新竹園區，投資金額1億元，主要產品包括碳化矽（SiC）金氧半場效電晶體、蕭特基二極體及碳化矽相關技術服務，致力碳化矽功率元件結構的開發，緊密合作台灣碳化矽晶圓廠、代工廠，提升碳化矽功率元件性能，使其具備高效能、高溫耐受性與長壽命等優勢，也讓碳化矽元件在電力電子、汽車電子、工業自動化、航太等領域的應用，特別是在再生能源、AI伺服器與電動車市場持續成長，透過創新技術開發設計碳化矽金氧半場效電晶體與蕭特基二極體，電壓規格涵蓋650V–3300V，正是我國所需的關鍵技術並且具有市場競爭力，促進台灣第三類半導體的發展、製程與材料技術的成熟，提升國內碳化矽半導體產業的研發量能與產值。國科會說明，台美檢驗科技股份有限公司再生醫學事業分公司設立在新竹科學園區的生醫園區，投資金額0.75億元，主要產品包括細胞庫建置委託研發生產、細胞庫特性分析驗證、細胞製劑產品批次放行檢測等項，將會建置一座生物製劑委託檢驗實驗室，作為GMP細胞庫與病毒庫委託代工製造工廠，進行細胞庫特性分析、細胞製劑產品批次放行檢測等項，未來可從委託生產再到產品檢驗完成，提供一站式服務，規劃生物製劑與細胞製劑所需安全性檢驗與功能性檢驗、細胞鑑定驗證、外援病毒驗證等項均為台灣目前所需的支援性生物分析產業，可就近服務生醫園區生技廠商，提供高品質與高效率的服務。國科會提到，兆發科技股份有限公司設立在新竹科學園區的新竹園區，投資金額0.6億元，主要提供IC設計與一站式開發模組服務，以及開發多媒體數位影音電視牆解決方案，擁有多年豐富的IC設計開發經驗，提供客戶從IC設計到系統PCB板量產，半成品包裝測試完成交貨的全方位服務，尤以先進製程、高速、高頻、高壓、高密度設計為主，累積許多指標性合作開發案，並且參與國家太空中心氣象衛星「獵風者號」台灣製造GPS導航接收機與協助製作天線模組，具備全方位設計開發實力，另也自主研發多媒體數位影音電視牆解決方案，影像畫素支援4K/60P，可以360度縮放、旋轉、水平、垂直動態式影音拼接，產品已於各大商業空間使用，具備創新性與國際競爭力，對於我國在IC設計服務、AI晶片開發、網通設備升級、多媒體視訊設備應用，包括創新研發、專業技術人才培育的整體發展均有正面助益，可為台灣的IC設計產業提供重要的技術支撐，維持我國半導體產業國際競爭優勢。國科會指出，安奕生物科技股份有限公司設立在新竹科學園區的生醫園區，投資金額0.3億元，主要產品則是癌症伴隨式診斷檢測套組，致力開發準確、高效且可高度客製化的癌症伴隨式基因檢測產品，檢測核心技術匯集腫瘤學、分子生物學、生物資訊學與診斷開發領域等學科知識，旨在透過尖端的基因檢測技術，滿足臨床對高效、精準檢測的需求，研發產品採取模組化設計保留擴充彈性，適用多種實體腫瘤癌症病患，並且完全涵蓋目前衛福部食藥署核可用治療實體腫瘤的癌症標靶藥物，得使醫療機構快速對症下藥，爭取最佳醫療時效，進駐後將投入更多精準醫療檢測相關的研發應用，提供我國癌症治療更大貢獻。國科會表示，微影半導體股份有限公司設立在南部科學園區的台南園區，投資金額5.5億元，研發生產半導體曝光機、塗佈顯影機與檢測設備，採用LED光源與投影鏡頭，達成0.35微米曝光精度，1:10高焦深，因以LED紫外光作為產品光源，耗能約為汞光源的1%，具有節能環保與高性價比等特色，此外，公司具備3項產品的集成能力，進駐後將強化南科半導體產業聚落，有助未來國內半導體設備產業國產化的發展。國科會說明，中勤實業股份有限公司南科分公司設立在南部科學園區的高雄園區，投資金額4億元，研發生產半導體與光電產業晶圓用載具、電子與其他高科技產業用載具、晶圓載具有智能傳輸設備與晶圓載具清洗循環服務，致力材料研發再到載具製造、載具自動化傳輸設備開發，提供一條龍服務，進駐後將擴大載具高分子塑膠材料與智能傳輸設備的研發量能，透過高效塑膠材料與生質油萃取相關技術，提供創新與友善環境的高潔淨材料載具，帶動台灣綠色循環經濟發展與產業創新轉型，另有合作海外微電子研發中心積極拓展國際市占率，進駐後將有助國內半導體材料與設備在地化，強化南科半導體產業聚落，並且提升台灣全球關鍵地位。