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股匯兩樣情！美元跌至今年最低　新台幣早盤再升逾1角破31.9元

記者顏真真／台北報導

▲股匯脫鉤！在美元續弱之下，新台幣兌美元今（21）日早盤再升逾1角，一度來到31.874元。（圖／記者顏真真攝）
▲股匯脫鉤！在美元續弱之下，新台幣兌美元今（21）日早盤再升逾1角，一度來到31.874元。（圖／記者顏真真攝）
在市場靜待美國聯準會（Fed）上次會議紀要公布及主席鮑爾在全球央行年會發表演說前，美元指數續跌至今年新低，台北股、匯市今（21）日表現脫鉤，新台幣兌美元早盤續升破31.9元，一度31.874元，強升1.19角，目前在31.94元震盪整理。

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美元指數連續3個交易日下跌，並貶至今年最低，101.31附近，市場觀望聯準會（Fed）周四公布的會議紀要及主席鮑爾在全球央行年會演說，以提供更多降息幅度和時機的線索。

在美元續走弱之下，亞洲主要貨幣日圓兌美元一度升至144.939元，目前拉回至145.421附近盤整，韓元一度來到1325.51兌1美元，之後拉回至1329.3震盪，離岸人民幣兌美元從7.1115拉回至7.1211盤整。

至於新台幣兌美元今日早盤表現與台股脫鉤，台股跌逾百點，但在美元續弱及月底出口商有拋匯需求下，新台幣以31.95元、升值4.3分開出後，進一步升破31.9元，一度來到31.874元，強升1.19角，目前在31.94元震盪整理。

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