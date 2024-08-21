捐血吃西堤牛排5折！王品愛心券今起送30000張　套餐401元吃好飽

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▲西堤牛排「肉肉控鐵板牛排」。（圖／王品集團提供）

▲首捐族或捐500CC全血，加贈西堤品牌野餐墊1個，贈完為止。（圖／王品集團提供）

▲「放感情螢火部落」在台北大巨蛋打造沉浸式體驗露營時光。（圖／放感情螢火部落提供）

▲放感情螢火部落「鑄火陸拼盤」1450元約2～3人享用2750元則適用4～5人。（圖／放感情螢火部落提供）

王品集團西堤牛排又放送「愛心5折券」了！今（21）日起捐血爽吃西堤牛排半價，台北、新竹、台中、高雄都有指定捐血站，憑券就能全台開吃5折牛排，經典套餐401元就能爽吃開胃菜、沙拉、麵包、湯品、主餐、沙瓦、甜點和飲料；首捐族或捐500CC全血，還加贈「西堤品牌野餐墊」。號召民眾挽袖捐血，王品集團旗下的西堤牛排，再次祭出「愛心5折券」鼓勵捐血民眾可享用餐回饋，今8月21日至8月24日到台北、高雄指定捐血站，8月30日至9月2日到新竹、台中指定捐血站，完成捐血即可獲得「西堤牛排單客經典套餐愛心5折券」，限量約30000張。憑券就能到全台西堤享用5折牛排，兌換時間至11月30日；而且首捐族或捐500CC全血，加贈西堤品牌野餐墊1個，贈完為止。指定合作捐血站點以西堤牛排官網所列清單為準。「西堤牛排單客經典套餐愛心5折券」限內用優惠乙客經典套餐，包括原塊牛排7oz、肉肉控鐵板牛排8oz、義式丁骨牛排、法式香煎鴨胸等主餐都能吃，提醒大家服務費依套餐原價10%計算；幫大家試算，憑券享用經典套餐，爽吃開胃菜、沙拉、麵包、湯品、主餐、沙瓦、甜點和飲料，全套含服務費只要401元就能吃好飽。根據血液基金會資料，王品「西堤牛排」已連續21年參與號召民眾捐血活動，是台灣捐血公益歷史最悠久的品牌。今年初也曾攜手捐血大使江宏傑一同鼓勵大眾挽袖捐血，成功募集超過2.2萬袋愛心熱血。暑假結束前，王品西堤再次出手送用餐回饋了。另外，知名人氣餐飲品牌「放感情」繼多間風格獨具的餐酒館後，於台北大巨蛋全新打造「放感情螢火部落」，與日本露營品牌VENTLAX合作把戶外生活的樂趣搬進都市，不必遠赴郊區就能透過沉浸式體驗享受悠閒的微醺露營時光。主打鑄火料理炭烤陸、海拼盤，竟然還喝得到「醃篤鮮」、「螢火派對鍋」，搭配汲飲式雞尾酒Draft Cocktails，微光秘境有夠Chill。