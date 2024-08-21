33歲許光漢爆入伍當兵！網瘋傳「他剃平頭成功嶺新訓」粉心急崩潰

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有退伍役男發文，表示看到許光漢入伍是新訓役男。（圖／翻攝Threads）

▲▼33歲許光漢入伍當兵？網友瘋狂討論。（圖／翻攝Threads）

▲許光漢（右2）在8月2日出席《正港分局》影集活動「正港小隊招募大會」。（圖／記者李政龍攝影）

33歲許光漢主演Netflix影集《正港分局》昨天首映會，沒想到獨缺男主角，今（21）日爆出他入伍當兵了，有網友在社群分享看到許光漢是替代役新訓役男，並且身影出現在成功嶺，此發文一出，引爆網友討論，不少海外粉崩潰直呼：「這是真的嗎」、「我不相信老公不要拋下我」，《NOWnews今日新聞》求證經紀方，目前尚未回應。許光漢主演影集明首播，進軍韓國的首部戲劇《無路可走：輪盤賭》剛亮相表現搶眼，他擁有高知名度。有退伍役男在社群發文爆料，稱在替代役訓練班看到許光漢入伍，「就算剃平頭也認得出來，那個光環真的是…」，該退伍役男也說：「在裡面遇到藝人我真的很意外也很驚訝，甚至是要離開時對眼五秒，誰不被電暈啦。」許光漢疑似入伍，粉絲相當震驚。許光漢出生於民國79年，兵制應該要當1年兵，但也有人認為只是教召，釣出網友回應，「當過兵的，教召通常1天到3天，軍職相關退伍的教召約1周，但都是帶髮修行。」還有女網友直接留言爆料，「他是去當替代役唷在成功嶺新訓21天，我男友剛好是裡面的長官，昨天有看到他本人。」據內政部公布資料，替代役基礎訓練第258梯次，訂於民國113年8月20日入營。此外，《兵役法》規定，凡是年齡屆19歲之年1月1日起到36歲之年12月31日止之男子，依法都應接受徵兵處理。意思是指，最晚36歲前要服完兵役。許光漢現年33歲，因此有網友認為現在當兵很合理，不過也有人認為，事業正旺時經紀公司應該先把兵役盡量往後延，經紀公司也沒公布，消息應該為假。事先爆料的該退伍役男則是在Threads（脆）刪除之前發文，他表示，「對不起啦，刪了又發，但經過還在營的弟兄們建議，還是低調處理，所以就先這樣了，也確認過他會過得很順利！」