許光漢當兵去！缺席《正港分局》首映　螢幕問好驚吐：節奏很荒謬

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▲許光漢8月2日出席Netflix影集《正港分局》粉絲見面會「正港小隊招募大會」。（圖／記者李政龍攝影）

▲許光漢近期主演韓劇《無路可走：輪盤賭》飾演殺手「Mr. Smile」，正式進軍南韓第一部作品，卻驚傳當兵。（圖／Disney+）

▲ 33歲許光漢入伍當兵？網瘋傳「目擊成功嶺新訓」 粉絲崩潰中。（圖／翻攝Threads）

許光漢爆出入伍當兵消息，網瘋傳在成功嶺看到他剃平頭，並且是替代役新訓男，現年33歲的他在當紅之際入伍，不少粉絲心急崩潰留言。昨（20）日是他主演影集《正港分局》首映會，王淨、Lulu（黃路梓茵）、邰智源等演員都到齊，唯獨男主角的他缺席，就引起不少討論。該影集昨首映，劇中其他10位演員都到齊，唯獨男主角許光漢缺席，他透過螢幕中與觀眾朋友們問好，飾演員警編號59487吳明翰的他分享：「雖然這次辦案的節奏很荒謬，但現場的佈置一定都不會馬虎，美術拍攝手法都很精緻。」他更形容正港小隊像是一盤「散沙」：「但雖然一開始是盤散沙，但隨著辦案的過程會有一種聚沙成塔的感覺，大家聚齊在一起的時候，就會有莫名的和諧感。」他雖缺席首映，不過該影集之前的媒體茶敘，以及8月2日「正港小隊招募大會」粉絲見面會都有出席。該影集是票房破億電影《關於我和鬼變成家人那件事》延伸出的劇集，即將在明日首播。此外，他近期也參演韓劇《無路可走：輪盤賭》飾演殺手「Mr. Smile」，是正式進軍南韓第一部作品，該韓劇大咖雲集，包括趙鎮雄、劉宰明、金武烈、金聖喆等，外界十分關注，許光漢卻在此時爆出當兵消息，讓外界震撼。據內政部公布資料，替代役基礎訓練第258梯次，訂於民國113年8月20日入營。有退伍的替代役男在成功嶺看到許光漢身影，並且發文表示，「在裡面遇到藝人我真的很意外也很驚訝，甚至是要離開時對眼五秒，誰不被電暈啦。」還有女網友直接留言爆料，「他是去當替代役唷在成功嶺新訓21天，我男友剛好是裡面的長官，昨天有看到他本人。」更讓許光漢入伍消息，引爆討論潮。許光漢一開始以歌手培訓，本來想發片出道，期間接觸戲劇，後來轉加入植劇場，演出系列作品《戀愛沙塵暴》及《姜老師，妳談過戀愛嗎？》受到關注，之後一連以戲劇《罪夢者》、《想見你》和電影《陽光普照》等令人驚豔，更憑《想見你》入圍金鐘獎最佳男主角，劇中一角紅遍兩岸，甚至進軍南韓。