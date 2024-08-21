影／洋基「法官」Judge跟Soto背靠背開轟太扯！還創下一偉大紀錄

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▲Aaron Judge轟出個人第45發全壘打，比大谷翔平39轟還有領先6支紅不讓。（圖／美聯社／達志影像）



美國職棒大聯盟紐約洋基隊，今（21）日出戰克里夫蘭守護者隊，結果兩大強打Juan Soto與「法官」Aaron Judge首局就轟出「背靠背」全壘打，寫下大聯盟新紀錄，同時也目標另一項隊史紀錄。洋基這場回到主場面對守護者，Johnny Damon與Mark Teixeira過去就是洋基「鑽石打線」的前一、二棒組合，而洋基隊在王建民登上大聯盟時還有「早餐店打線」，當時也是風靡全台。