影／洋基「法官」Judge跟Soto背靠背開轟太扯！還創下一偉大紀錄

美國職棒大聯盟紐約洋基隊，今（21）日出戰克里夫蘭守護者隊，結果兩大強打Juan Soto與「法官」Aaron Judge首局就轟出「背靠背」全壘打，寫下大聯盟新紀錄，同時也目標另一項隊史紀錄。Soto在首局率先對守護者先發左投Matthew Boyd開轟，敲出右外野方向的陽春砲，本賽季第35轟出爐，接著Aaron Judge也開轟，本季第45轟出爐，有機會挑戰50轟紀錄，根據數據專家Sarah Langs指出，Soto與Judge是大聯盟史上第一對，能在賽季的前126場比賽，就都締造賽季35轟、100次四壞保送以上的組合
法官加上Soto 洋基打線好猛
洋基這場回到主場面對守護者，Juan Soto與「法官」Aaron Judge連續開轟，這也讓不少球迷驚訝，因為根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這兩位是大聯盟史上第一對，能在賽季的前126場比賽，就都締造賽季35轟、100次四壞保送以上的組合。
此外，大聯盟官方則提到，這是Soto、Judge本季第5次「背靠背」開轟，僅差1次就能追平Johnny Damon與Mark Teixeira的隊史紀錄。
Johnny Damon與Mark Teixeira過去就是洋基「鑽石打線」的前一、二棒組合，而洋基隊在王建民登上大聯盟時還有「早餐店打線」，當時也是風靡全台。
Juan Soto在今年球季結束後，有機會投入自由市場挑戰自己的身價，以他近幾年的表現來看，年薪平均4000萬美元的合約，很有可能拿到手。
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洋基這場回到主場面對守護者，Juan Soto與「法官」Aaron Judge連續開轟，這也讓不少球迷驚訝，因為根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這兩位是大聯盟史上第一對，能在賽季的前126場比賽，就都締造賽季35轟、100次四壞保送以上的組合。
此外，大聯盟官方則提到，這是Soto、Judge本季第5次「背靠背」開轟，僅差1次就能追平Johnny Damon與Mark Teixeira的隊史紀錄。
Johnny Damon與Mark Teixeira過去就是洋基「鑽石打線」的前一、二棒組合，而洋基隊在王建民登上大聯盟時還有「早餐店打線」，當時也是風靡全台。
Juan Soto在今年球季結束後，有機會投入自由市場挑戰自己的身價，以他近幾年的表現來看，年薪平均4000萬美元的合約，很有可能拿到手。