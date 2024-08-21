黃珊珊停權3年　郭正亮揭民眾黨1條款：立院會出大問題

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民眾黨主席柯文哲陷入假帳風波，民眾黨中評會20日晚間做出決議，將不分區立委、時任柯文哲競辦總幹事黃珊珊停權3年，包括黨中央委員及立院黨團副總召職務也一併停職。對此，前立委郭正亮表示，「民眾黨跟每個立委都有簽協議，每個人只能當2年，我不知道會不會落實這個2年條款，柯文哲真的要這樣強制執行嗎？那他未來在立法院的問政會出大問題。」郭正亮20日在節目《麥玉潔辣晚報》表示，針對黃珊珊，民眾黨本有三個方案，第一個就是除名，這代表不分區立委的職位也會一併沒有了，第二個則是停權附加自己的辭職聲明，不過黃珊珊顯然不願意辭職，所以最後就剩下第三個停權的選項，也是最輕的方案。郭正亮坦言，「事實上民眾黨跟每個立委都有簽協議，每個人只能當2年，我不知道會不會落實這個2年條款，柯文哲真的要這樣強制執行嗎？那他未來在立法院的問政會出大問題」，郭正亮指出，現在民眾黨好歹有幾個明星立委表現不錯，若是做四年，停權三年也滿了，不排除還可以再當一屆立委，因此沒有任何影響。