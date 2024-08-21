哈日族福音！記名西瓜卡、PASMO將回歸　9月1日恢復販售

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赴日旅遊時，幾乎人手必備的交通卡「Suica（俗稱西瓜卡）」及PASMO，先前因晶片短缺，從去年暫停販售記名卡片，不過近來傳出，綁定個人資訊的記名西瓜卡與PASMO即將於9月1日重新開始販售。綜合日媒報導，由JR東日本及首都圈私鐵等組成的協會宣布，自去年夏天起停止販賣的交通IC卡「Suica」和「PASMO」中記名式卡片將於下個月1日起恢復銷售。記名式卡片是綁定包含姓名、聯絡方式在內的個人資訊的卡片，在遺失時可以進行停用或是重新發行。由於全球半導體短缺影響，使得交通卡內部的晶片取得變得困難，因此自去年夏天開始，8月依序停售非記名式西瓜卡與記名式西瓜卡，僅在東京成田機場及羽田機場少量販售給遊日旅客。不過近來JR東日本已經確保一定數量的晶片庫存，因此決定重新恢復販售。不過無記名式的西瓜卡和PASMO仍因晶片預計庫存不足，尚無法確定何時能恢復銷售。報導指出，若未來定期票銷售或遺失而重新發行等卡片所需的庫存難以確保時，可能將會再次停止銷售。除了要恢復販售記名式卡片外，目前僅限於成田機場和羽田機場販賣的訪日旅客專用「Welcome Suica（歡迎西瓜卡）」，自9月1日開始也能陸續在東京車站、品川站、澀谷站、新宿站、池袋站、上野站等東京都心（市中心）車站的觀光導覽窗口「車站旅遊服務中心」購買。