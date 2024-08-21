過去只有喬丹一人有技術？「蟻人」Edwards爭議言論　慘遭他警告

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▲Anthony Edwards言論特立獨行，常常比賽結束後就直接走回休息室，讓他遭致批評。（圖／美聯社／達志影像）

NBA明尼蘇達灰狼球星Anthony Edwards近期因爭議言論，在社交平台上掀起爭議，Edwards在接受採訪時，提到在以前的NBA只有Jordan有技術，快艇記者Farbod Esnaashari也在X上表示，而喬丹職業生涯的宿敵之一，