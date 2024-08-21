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過去只有喬丹一人有技術？「蟻人」Edwards爭議言論　慘遭他警告

記者吳政紘/綜合報導

▲Anthony Edwards順利展現自己全能身手，幫助美國隊奧運5連霸。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Edwards順利展現自己全能身手，幫助美國隊奧運5連霸。（圖／美聯社／達志影像）
NBA明尼蘇達灰狼球星Anthony Edwards近期因爭議言論，在社交平台上掀起爭議，Edwards先前接受採訪時，表示當今NBA的球星個人技術都很好，但在過去只有「喬丹」Michael Jordan一人擁有出色的個人技術，此話一出引起美國籃壇一陣撻伐，名人堂球星Isiah Thomas在X上發文提醒Edwards：「要小心自己選擇的東西。」Edwards在接受採訪時，提到在以前的NBA只有Jordan有技術，但現在人人都擁有出色條件，並不能說很特別。

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只有喬丹有技術　Edwards言論遭炎上

Edwards在接受採訪時，提到在以前的NBA只有Jordan有技術，「我沒有看過當時的比賽所以我不能下判斷，他們說以前的比賽更強硬，但是我認為，這主要是因為當時的球員都沒有技術，喬丹是唯一一個真正有技術的球員，你明白我的意思嗎？這也是為什麼他們會對Kobe感到驚嘆的原因，但是現在每個人都有技術。」

快艇記者Farbod Esnaashari也在X上表示，Edwards的前經紀公司Klutch洗腦了他，Klutch是「詹皇」Lebron James的經紀公司，創始人Rich Paul，同時也是James和Bronny James，Klutch常常被球迷質疑拿喬丹來捧James的熱度，因此有不少球迷不喜歡Klutch。

而喬丹職業生涯的宿敵之一，前底特律活塞名人堂球員Isiah Thomas，也在X上提醒Edwards要小心，「宣傳工作而已，要小心自己所相信的。」Thomas這則推文也引起球迷關注，並表示Thomas的文章耐人尋味。

▲Anthony Edwards賽後沒和獨行俠隊球員和教練握手，就直接走回休息室，讓他遭致批評。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Edwards言論特立獨行，常常比賽結束後就直接走回休息室，讓他遭致批評。（圖／美聯社／達志影像）

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