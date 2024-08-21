黃珊珊停權3年與開除黨籍無異？白營前幕僚曝原因：政治生命結束

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民眾黨主席柯文哲陷入假帳風波，民眾黨中評會20日晚間做出決議，將不分區立委、時任柯文哲競辦總幹事黃珊珊停權3年，包括黨中央委員及立院黨團副總召職務也一併停職。對此，民眾黨前中央委員張益贍指出，未來三年黃珊珊不可能擔任黨團幹部或代表黨參選任何公職，包括台北市長及區域、不分區立委，「這無異宣告黃珊珊政治生命結束，與開除黨籍無異。」張益贍在臉書發文指出，民眾黨中評會決議，財務長李文宗、會計師端木正開除，黃珊珊停權三年。李文宗、端木正本就非政治人物，對他們而言，開除黨籍無任何意義和影響，司法判決是否有罪，才是他們要思考的問題。張益贍表示，但對於政治人物而言，選舉是延續政治生命的手段。黃珊珊停權三年，等於宣告未來三年內，不可能擔任黨團幹部，代表黨參選任何公職，包括台北市長及區域、不分區立委，「這無異宣告黃珊珊政治生命結束！與開除黨籍無異。」所以與其說是保「珊」成功，不如說是柯文哲藉由保住黃珊珊，對民眾黨內宣告黨主席的實質影響力。張益贍說，黃珊珊是柯文哲在權力上的防火牆，保住黃珊珊黨籍，同時將政治獻金案的政治責任由黃珊珊一肩扛起，也藉此壓制化解黨內未來「清君側」的聲音，加上黨與黃國昌的一紙合約，未來民眾黨內也無人會再挑戰柯文哲。張益贍指出，柯文哲在政治雖已經毫無誠信，小草失落支持度及聲量下滑，但仍是擁有八席立委的第三大黨黨主席，透過政治權力影響未來司法對他的審判。「台灣未來3年，還是得忍受一位天天講幹話滿口謊言，頻繁進出地檢署及法院的黨主席！然後把民眾黨一併玩殘囉。柯我就是爛，但你們能夠拿我怎麼樣？」