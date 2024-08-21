台灣雙塔「力量壓制」世界冠軍！邱相榤潛力大　球迷：壓迫感十足

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▲王齊麟與新搭檔邱相榤在2024年日本羽球公開賽首戰中，以21：16、21：13直落二擊敗日本第一男雙保木卓朗／小林優吾，成功挺進16強。（圖／Badminton Photo）

「台灣雙塔」首場比賽擦亮自己的嶄新招牌，背負著「麟洋配」奧運二連冠的傳承，王齊麟／邱相榤在搭檔後首戰，就於2024年日本羽球公開賽擊敗日本世界冠軍組合。兩人整體球風與過往組合有所不同，利用自己的身高優勢、靠著力量壓制對手，邱相榤也展現出防守和網前的潛力，不少球迷直呼新組合壓迫感強，上限很高，未來發展值得期待。昨天比賽是王齊麟和李洋拆夥後，與新搭檔邱相榤首次實戰搭配，對上日本地主組合保木卓朗／小林優吾，「麟榤配」首次搭配就上手，以21：16、21：13直落二橫掃對手，順利闖進16強。王齊麟（188）和邱相榤（189）兩人身高都接近190，與麟洋配風格相較起來各有千秋，前者因為擁有李洋這個前場大師，在打法上很多變、發接發能和對手鬥法，在前三拍就打出優勢；新的麟榤配打法更粗暴，採取強勢進攻手段、下壓給予對手壓力，此役對手保木卓朗在受訪時就坦言被台灣雙塔的力量給壓制住，沒有發揮出該有的水準。邱相榤左手持拍火力凶猛，與王齊麟搭檔的第一場正式比賽就在日本擊敗地主2021年世界冠軍保木卓朗／小林優吾，展現出自己的潛力。雖然目前經驗還是稍微嫩了一些，且雙塔模式是否適合也還需要時間檢驗，但他本場比賽除了進攻之外，網前和防守的表現也確實不俗。對於台灣雙塔的第一場比賽表現，球迷也在論壇上進行了討論，許多人都給予高度好評：「這雙塔壓迫感真強」、「新組合這麼猛」、「不過沒有李洋在失誤就偏多了」、「王齊麟很可能奧運三連冠」、「這組合上限很高啊」。不過雙塔模式畢竟與過往傳統男雙的「前封後殺」的搭檔風格有所不同，王齊麟和邱相榤打法上究竟適不適合，從一場比賽也難以看到全貌，仍需要時間來檢證，但在第一場比賽他們無疑有一個好的開始。