日本公開賽／邱相榤讓金牌重砲甘願到前場　王齊麟：他扣殺能力強

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「台灣雙塔」在搭檔的首場比賽就發出自己強而有力的喝采聲！他們在2024日本羽球公開賽32強戰上，僅花33分鐘就以21：16、21：13擊敗日本第一男雙保木卓朗／小林優吾。王齊麟賽受訪時表示，雙塔和「麟洋配」球風不同，邱相榤力量和速度都不錯，扣殺能力強，但不像李洋那樣經驗豐富，因此他們需要打得更積極，去利用優勢壓制對手，自己未來也會承擔更多前場工作，去幫助搭檔製造進攻機會。談到自己與邱相榤的首戰，王齊麟透露策略就是將對方壓到後場，以展現己方組合在進攻火力優勢，「我的搭檔（邱相榤）很年輕，力量和速度都不錯。我們經常把他們推到後場，這樣我們就可以大量進行殺球，並迫使他們犯錯。」傳承奧運雙金「麟洋配」的招牌，邱相榤首秀受到巨大關注，他坦言賽前確實有些緊張，但這位年輕好手很快調整，並且完成漂亮的自我介紹，「賽前很緊張，但我告訴自己要集中注意力，不要想太多。一旦我們進入狀況，有了像齊麟這樣經驗豐富的搭檔，一切就進展得相當順利。」王齊麟在奧運之後稍微休息了一陣子，他和邱相榤之間不過才一起訓練了三天，雙方還需要更多磨合。此前受訪時王齊麟就有透露，自己未來必須要做更多組織和領導的工作，在這次日羽賽他也到時常移動到網前，承擔一些前場工作。這位29歲的奧運冠軍分析說，「和李洋搭檔時，我在後場進行了很多防守，但邱相榤的扣殺能力很強，所以我可以更多地移動到前場。只要我能練習並提高我的前場技術，就能讓他有更多進攻機會。」「我們要打得更積極，必須集中精力進攻，因為邱的經驗不如李，得用我們的速度和力量讓每一組對手都害怕我們。」王齊麟在接受BWF官網訪問時，如此分析雙塔和麟洋配的差異，邱相榤也同意他的看法：「我很年輕，重點是最大限度地發揮我的優勢——速度、力量和強度。我期待著和他一起打出強而有力的進攻球風。」