李孟諺被爆外遇　謝龍介揭賴清德最難堪1事：管不住下面的下面

我是廣告 請繼續往下閱讀

交通部長李孟諺日前被爆料曾有長達10年的婚外情，親密合照也在網上瘋傳，目前他已請辭獲准，外界也質疑此事是民進黨內鬥爭。對此，國民黨立委謝龍介直言，最難堪的，還是總統賴清德本人苦心經營的清高形象，結果完全管不住「下面的下面」，領導力難免被質疑；早先台南市正副議長賄選案，加上光電黑金，賴清德說台南市各公職人員「屁股有幾根毛」他都知道，「當初的牛皮吹大了，現在要怎麼面對社會大眾？」謝龍介20日在臉書以「台南幫崩壞？賴神話破滅？」為題發文表示，李孟諺被爆出有婚外情，小三來自大陸，床照也曝光，火速就請辭獲准，如果再加上接受性招待被起訴的前行政院發言人陳宗彥，賴清德的嫡系、在台南市長時期的左右手，已經雙雙折損。正所謂「外行看熱鬧，內行看門道」，這當然是衝著賴清德而來，「斷你的臂膀，削你的威風，要不是黨內派系反撲，更嚴重的，就是對岸滲透。」謝龍介續指，賴清德現在難了，一是原本就沒什麼人馬，台南幫又接連出事，還未出事的能用嗎？會不會也綁著不定時炸彈？二是交通部長懸缺了，又要重新思考派系平衡，交通部每年掌管數千億元預算，各種建設，各種補助，是兵家必爭之地，一個不小心沒拿捏好，派系會鬥得更兇。謝龍介直言，最難堪的還是賴清德本人苦心經營的清高形象，結果完全管不住「下面的下面」，領導力難免被質疑，早先台南市正副議長賄選案，加上光電黑金，賴總統說台南市各公職人員「屁股有幾根毛」他都知道，「當初的牛皮吹大了，現在要怎麼面對社會大眾，賴總統好歹，給個說法。」