爆藍白合談判黃珊珊竟開1條件　蔡正元：她已被看破手腳

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民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳案延燒，民眾黨20日下午二度開中評會，經過4小時會議，決議黃珊珊停權3年，包括黨職中央委員及立院黨團副總召職務都解除，但仍不影響立委身分；至於財務長李文宗跟會計師端木正則是開除黨籍處分。對此，國民黨前立委蔡正元透露，2024大選藍白合期間，黃珊珊和新北市長侯友宜陣營談判的內幕，認為黃珊珊已被看破手腳，不管下次選舉要選什麼，「都不行了」。蔡正元20日在節目《中天辣晚報》爆料，自己聽聞2024大選藍白合初期階段，侯友宜的人馬曾去找黃珊珊，希望他可以勸柯文哲當侯友宜的副手，沒想到黃珊珊竟開出1條件，就是「讓她選新北市長」，對方當場傻眼。蔡正元說，黃珊珊一方面負責善後小組，另一方面卻沒有將立委職務辭去，這給人的觀感好像是她在幫自己，而非真正在幫民眾黨解決問題；與民眾黨前立委蔡壁如相比，蔡壁如在發生學歷爭議時果斷請辭，代表她真的愛民眾黨，而黃珊珊則是愛自己。蔡正元直言，如今黃珊珊也不用想太多了，她已被看破手腳，下次選舉不管是台北、新北市長或要選什麼，「都不行了」，最後只能繼續當不分區立委。