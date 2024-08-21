北科大第11屆PBL工作營　6國13校學子製智慧自走車精進跨域力

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▲北科大主辦2024國際PBL競賽工作營，閉幕式嘉賓師生大合影。（圖／台北科技大學提供）

台北科技大學日前主辦第11屆大型國際PBL（問題導向學習）競賽工作營，派出12名學生與自日本、美國、越南、泰國、波蘭等12所盟校的66名學子深入交流，大家歷經8天腦力激盪，動手實作智慧自走車，一同精進軟硬體整合、問題解決、跨國溝通協作等多元能力。北科大表示，第11屆PBL競賽工作營首度參與的盟校包括波蘭格但斯克科技大學，以及美國的紐澤西理工學院、辛辛那提大學、亞利桑那州立大學、華盛頓大學，還有日本九州大學、越南河內理工大學，其他則有連年參與的美國加州大學河濱分校，以及泰國法政大學，還有越南胡志明市理工大學，日本大阪工業大學、九州工業大學，創下歷年參與盟校最多的紀錄。北科大指出，來自6國的學生均被混合分為9隊，一起設計智慧自走車必須具備自動巡視、精準辨色、定位與抓取等多重功能，各隊需要使用Arduino控制套件設計、3D建模與列印做出自走車的動力、夾爪等結構，特別考驗團隊在編程與演算、硬體整合、時間管理、數據分析與策略制定等多方位能力，有效整合感測器與執行器，確保能在8天工作營活動期間完成原型製作，也在有限期間內最大化得分。在這之中，美國辛辛那提大學資訊工程系的女學生Mouli Suri藉此機會首度來台交流，「認識這麼多人非常開心，即將分離有點難過，因為密切合作已經變得很有感情。」以前她曾做過樂高電動車，這次則是首次實作自走車，「學到很多新的技能，特別是在Arduino開發板上工作與編碼，現在我很有信心，回去可以做出自己的自走車。」兩度參與PBL競賽工作營的機械工程系應屆畢業生黃有賢，認為今年除有更多來自歐美國家的同儕參與其中，而且團隊合作氣氛更加熱絡、積極，讓他也在各隊激烈競爭之下取得第三名，因此非常推薦學弟妹來年踴躍報名活動，不僅增進對於不同國家文化的認識，也是跨域專業交流的機會。另一方面，泰國法政大學共有7名學生參與PBL競賽工作營，領隊老師許舒涵表示，「學生告訴我，這是他們第一次與不同國家的優秀學生合作專題，從中精進了專題設計、團隊協作等技能，這是一個非常難忘的夏天。」活動主辦方、北科大研發長莊賀喬相當感激所有學生的全心投入，「為了做出最棒的自走車，很多人已經熬夜2、3天，甚至睡在教室裡。」大阪工業大學教授周虹連續11年親身見證活動，隨著規模不斷成長、競賽主題難度逐年提升，深知今年參賽隊伍面對的考驗非常不容易，「看到各位歷經更多元的合作與溝通，這屆團隊表現是最成功、最優秀的！」北科大副校長任貽均在閉幕式表示，十分感謝眾多國際學生越洋來台參與今年暑假的PBL活動，經過8天密切合作，相信大家都已拿出最好的表現，也在邏輯思考、問題解決、團隊合作能力方面獲得提升，並且交到來自不同國家、學校科系的朋友，以此鼓勵更多優秀學生來年共襄盛舉。