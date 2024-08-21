iPhone 16終於要來了！「蘋果發表會7重點」懶人包　果粉最在意它

iPhone 16終於要來了！一年一度萬眾矚目的「蘋果發表會」目前傳出預計在台灣時間9月11或12日凌晨舉辦，許多人這一代終於要把舊型的iPhone汰換，也期待蘋果會推出許多令人驚豔的新功能、新產品！相信iPhone 16的功能、外觀傳聞大家都已經看得差不多了，《NOWnews》本篇文章為民眾整理這次蘋果發表會的最新7大看點，其中一點可是賭上果粉尊嚴，也是最多人關注的一點，帶你一起來看看吧！
蘋果發表會看點一：iPhone 16 Pro系列是否會漲價？
今年的iPhone 16 Pro以及iPhone 16 Pro Max已經傳言會升級加大尺寸，分別是6.3吋以及6.9吋，從過去來看，iPhone每次在進行外觀大改造時，都會有所漲價，例如過去的iPhone X或者iPad 4 Pro上都可以看出這點，那今年在iPhone 16 Pro系列的螢幕加大尺寸是否會漲價呢？
3C「YouTuber」彼得森就分析，在iPhone 15 Pro Max實際上開賣像是比iPhone 14 Pro Max貴上100美金，但是iPhone 15 Pro Max給的容量是256GB，而iPhone 14 Pro Max則是128GB，也就是說實際上iPhone 15 Pro Max雖然起價貴了100美金，但iPhone 14 Pro Max 256GB的價錢，也跟iPhone 15 Pro Max最低版一樣，因此只是讓最低起價從256GB開始販售，實際上則沒有漲價，預估今年也是一樣的情況，會一直到iPhone Ultra問世才會漲價。
蘋果發表會看點二：iPhone 16 晶片A18 Pro性能超車三星？
而這一點可就是最多果粉看重的了！幾年前一提到iPhone的性能，果粉總是驕傲的說，至少要領先三星兩至三年，那時候大家都覺得安卓機的性能要追上iPhone是不可能的，但就在S23 Ultra推出之後，他的晶片性能竟然超過iPhone 14 Pro，沒想到iPhone 15 Pro都已經使用台積電三奈米製程技術，原本以為能超越，沒想到GPU性能連S23 Ultra都贏不過，就更別說今年的S24 Ultra了，因此這次iPhone 16 晶片A18 Pro性能到底能不能追上三星陣營，甚至是性能超前，是果粉最大關注點之一。
蘋果發表會看點三：iPhone 16 數字系列外觀改動
iPhone 16基礎數字系列的鏡頭變回上下垂直的設計，鏡頭的邊框也會縮小，主要是更方便空間影片的應用，這一點幾乎已經是確定的，而主要還是看iPhone 16數字系列的顏色到底有哪些，除了之前的黑色、白色外，還有藍色、綠色、粉色等，不過其顏色流出的顏色有點太飽和，看起來塑膠感很重，只能等待到時候發表會一起揭曉囉！
蘋果發表會看點四：iPhone 16 全系列晶片統一
如果你是使用iPhone手機的人，應該會發現蘋果近幾年出現了一個現象，他們在iPhone數字系列跟Pro系列為了做出區隔，因此在新款數字系列會使用上一代Pro系列的晶片，例如iPhone 15就是使用A16晶片，但是iPhone 15 Pro使用的卻是A17晶片，從iPhone 13開始就出現這樣的差異，但外傳這次規則恐怕會打破，iPhone 16全系列將統一採用A18晶片，會直接跳過A17晶片應用在iPhone 16數字系列身上，是相當值得關注的焦點。
蘋果發表會看點五：Apple Watch十週年版本
今年是Apple Watch十週年，按照過去iPhone十週年的X系列來看，今年的Apple Watch肯定會有突破性的成長，新的外觀造型基本上可以說是確定的，只不過讓果粉關注的點是，之前的錶帶能不能繼續沿用，相傳Apple Watch十週年版本是使用磁吸的模式，如果屬實，那麼過去買許多錶帶收藏的果粉，這下可就錢包哭哭了！
蘋果發表會看點六：AirPods 4
距離上一代AirPods 3發表已經是三年前的事，相傳這一次蘋果將推出全新的AirPods 4，且還分為平價版以及高價版，而主動降噪的功能，一直都是AirPods Pro系列的功能，這次如果真的推出兩個版本，是否會下放到AirPods 4全版本中，如果有，那跟Pro系列降噪功能相差多少？還是要等發表會後才會知道囉！
蘋果發表會看點七：iPad Mini 7秋季到來？
距離上一代iPad Mini 6推出的時間已經是2021年9月的事情，相傳在這一次的蘋果發表會，iPad Mini 7有機會問世，甚至是入門的iPad第11代也有可能在秋季發表會登場，讓果粉可以說是相當的期待！
目前官方仍尚未發布蘋果秋季發表會的正確時間，隨著時機逼近，越來越多的消息放出來，大家都可以理性討論，但一切的結果就等蘋果發表會登場時一條一條來驗證囉！
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今年的iPhone 16 Pro以及iPhone 16 Pro Max已經傳言會升級加大尺寸，分別是6.3吋以及6.9吋，從過去來看，iPhone每次在進行外觀大改造時，都會有所漲價，例如過去的iPhone X或者iPad 4 Pro上都可以看出這點，那今年在iPhone 16 Pro系列的螢幕加大尺寸是否會漲價呢？
3C「YouTuber」彼得森就分析，在iPhone 15 Pro Max實際上開賣像是比iPhone 14 Pro Max貴上100美金，但是iPhone 15 Pro Max給的容量是256GB，而iPhone 14 Pro Max則是128GB，也就是說實際上iPhone 15 Pro Max雖然起價貴了100美金，但iPhone 14 Pro Max 256GB的價錢，也跟iPhone 15 Pro Max最低版一樣，因此只是讓最低起價從256GB開始販售，實際上則沒有漲價，預估今年也是一樣的情況，會一直到iPhone Ultra問世才會漲價。
蘋果發表會看點二：iPhone 16 晶片A18 Pro性能超車三星？
而這一點可就是最多果粉看重的了！幾年前一提到iPhone的性能，果粉總是驕傲的說，至少要領先三星兩至三年，那時候大家都覺得安卓機的性能要追上iPhone是不可能的，但就在S23 Ultra推出之後，他的晶片性能竟然超過iPhone 14 Pro，沒想到iPhone 15 Pro都已經使用台積電三奈米製程技術，原本以為能超越，沒想到GPU性能連S23 Ultra都贏不過，就更別說今年的S24 Ultra了，因此這次iPhone 16 晶片A18 Pro性能到底能不能追上三星陣營，甚至是性能超前，是果粉最大關注點之一。
蘋果發表會看點三：iPhone 16 數字系列外觀改動
iPhone 16基礎數字系列的鏡頭變回上下垂直的設計，鏡頭的邊框也會縮小，主要是更方便空間影片的應用，這一點幾乎已經是確定的，而主要還是看iPhone 16數字系列的顏色到底有哪些，除了之前的黑色、白色外，還有藍色、綠色、粉色等，不過其顏色流出的顏色有點太飽和，看起來塑膠感很重，只能等待到時候發表會一起揭曉囉！
蘋果發表會看點四：iPhone 16 全系列晶片統一
如果你是使用iPhone手機的人，應該會發現蘋果近幾年出現了一個現象，他們在iPhone數字系列跟Pro系列為了做出區隔，因此在新款數字系列會使用上一代Pro系列的晶片，例如iPhone 15就是使用A16晶片，但是iPhone 15 Pro使用的卻是A17晶片，從iPhone 13開始就出現這樣的差異，但外傳這次規則恐怕會打破，iPhone 16全系列將統一採用A18晶片，會直接跳過A17晶片應用在iPhone 16數字系列身上，是相當值得關注的焦點。
蘋果發表會看點五：Apple Watch十週年版本
今年是Apple Watch十週年，按照過去iPhone十週年的X系列來看，今年的Apple Watch肯定會有突破性的成長，新的外觀造型基本上可以說是確定的，只不過讓果粉關注的點是，之前的錶帶能不能繼續沿用，相傳Apple Watch十週年版本是使用磁吸的模式，如果屬實，那麼過去買許多錶帶收藏的果粉，這下可就錢包哭哭了！
蘋果發表會看點六：AirPods 4
距離上一代AirPods 3發表已經是三年前的事，相傳這一次蘋果將推出全新的AirPods 4，且還分為平價版以及高價版，而主動降噪的功能，一直都是AirPods Pro系列的功能，這次如果真的推出兩個版本，是否會下放到AirPods 4全版本中，如果有，那跟Pro系列降噪功能相差多少？還是要等發表會後才會知道囉！
蘋果發表會看點七：iPad Mini 7秋季到來？
距離上一代iPad Mini 6推出的時間已經是2021年9月的事情，相傳在這一次的蘋果發表會，iPad Mini 7有機會問世，甚至是入門的iPad第11代也有可能在秋季發表會登場，讓果粉可以說是相當的期待！
目前官方仍尚未發布蘋果秋季發表會的正確時間，隨著時機逼近，越來越多的消息放出來，大家都可以理性討論，但一切的結果就等蘋果發表會登場時一條一條來驗證囉！