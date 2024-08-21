iPhone 16終於要來了！「蘋果發表會7重點」懶人包　果粉最在意它

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▲iPhone 16今年傳出Pro系列將加大螢幕尺寸，是否會影響到價格還有待觀察。（圖/YT@彼得森）

▲iPhone 15 Pro Max的晶片GPU性能追不上三星S23 Ultra，而最新的iPhone 16 A18晶片是否能追上三星最新S24 Ultra甚至超車，還有待觀察。（圖/YT@彼得森）

▲iPhone 16最新版模型機顏色曝光，顏色看起來相對過去來的飽和，實際還是要等發表會才知道顏色到底是如何。（圖／X@Sonny Dickson）

▲iPhone 16傳將打破過去的規則，直接在全系列都使用最新的A18晶片，讓果粉相當期待。（圖/YT@彼得森）

▲Apple Watch今年邁入第十週年，是否會出現重大外觀改革、錶帶更新都有待觀察。（圖／記者周淑萍攝）

▲全新系列的AirPods 4可能將推出，且會分成平價版與高階版兩種，降噪功能是否下放到平價版也有待發表會公佈。（圖／周淑萍攝）

iPhone 16終於要來了！一年一度萬眾矚目的「蘋果發表會」目前傳出預計在台灣時間9月11或12日凌晨舉辦，許多人這一代終於要把舊型的iPhone汰換，也期待蘋果會推出許多令人驚豔的新功能、新產品！相信iPhone 16的功能、外觀傳聞大家都已經看得差不多了，，從過去來看，，例如過去的iPhone X或者iPad 4 Pro上都可以看出這點，3C「YouTuber」彼得森就分析，，也就是說實際上iPhone 15 Pro Max雖然起價貴了100美金，而這一點可就是最多果粉看重的了！幾年前一提到iPhone的性能，果粉總是驕傲的說，至少要領先三星兩至三年，那時候大家都覺得安卓機的性能要追上iPhone是不可能的，，因此這次iPhone 16 晶片A18 Pro性能到底能不能追上三星陣營，甚至是性能超前，是果粉最大關注點之一。，主要是更方便空間影片的應用，這一點幾乎已經是確定的，而主要還是看iPhone 16數字系列的顏色到底有哪些，如果你是使用iPhone手機的人，應該會發現蘋果近幾年出現了一個現象，，從iPhone 13開始就出現這樣的差異，但外傳這次規則恐怕會打破，i，新的外觀造型基本上可以說是確定的，只不過讓果粉關注的點是，距離上一代AirPods 3發表已經是三年前的事，相傳這一次蘋果將推出全新的AirPods 4，且還分為平價版以及高價版，距離上一代iPad Mini 6推出的時間已經是2021年9月的事情，目前官方仍尚未發布蘋果秋季發表會的正確時間，隨著時機逼近，越來越多的消息放出來，大家都可以理性討論，但一切的結果就等蘋果發表會登場時一條一條來驗證囉！