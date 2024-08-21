兩股力量較勁？PTT爆多張李孟諺外遇照　媒體人看帳號發現不單純

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交通部長李孟諺日前遭爆料曾有長達10年的婚外情，目前已請辭獲准。對此，資深媒體人謝寒冰卻質疑，這個發文IP在美國，而且是記者打電話給這個帳號者，當事人才知道的，電話是PTT給的？記者怎麼會知道他的電話？「PTT有人希望趕快解決這個事情，所以有兩股不同的力量」。」謝寒冰昨（20）日在政論節目《新聞大白話》中指出，李孟諺這件事說挺奇怪，李原本要開記者會，但後來沒開了，「為什麼？這不是很怪嗎？他到底想要解釋什麼？」是不是他本來想要去解釋撇清一些東西，後來有人評估之後，跟他講說你去解釋恐怕更糟，所以就緊急喊卡不要弄。謝寒冰續指，這個爆料也很奇怪，現在查出來是個IP在美國，弄了這個8年沒使用的帳號，而且是記者打電話給這個帳號者，當事人才知道的，「那記者怎麼會知道他的電話？是PTT的人給的，不然是誰給的？PTT有人希望趕快解決這個事情，所以有兩股不同的力量」。謝寒冰也說，爆料的人還特別提到建案「樺福水悅」，就要去查背景是什麼，結果查到張綱維，所以代表從4月多開始，就有人一直想去弄李孟諺，最後就讓張女士的事情爆出來，李孟諺就請辭緊急止血。